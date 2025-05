'Pocket Rocket' no puede más: Caleb Ewan anuncia su retirada inmediata tras ganar una etapa de la Itzulia

Caleb Ewan, ganador de cinco etapas en el Tour de Francia, cinco en el Giro de Italia y una en la Vuelta a España, ha ... anunciado este martes su retirada con efecto inmediato del ciclismo. Corredor del Ineos Grenadiers desde el pasado enero, ganó su última carrera hace un mes en la Itzulia al imponerse al sprint en la llegada a Lodosa por delante de Luca Van Boven y Bastien Tronchon. De hecho, esa ha sido la última vez en la que se le ha visto en el pelotón, ya que el australiano no tomó la salida en la tercera etapa de la carrera vasca.

El australiano, apodado 'Pocket Rocket' por su baja estatura y su forma de lanzarse en las llegadas, se retira con 30 años después de años que «no han sido fáciles», según confiesa en una nota que ha hecho pública anunciando su adiós.

Mediante una comunicado que ha colgado en su cuenta de Instagram ha anunciado que se retira del profesionalismo desde este martes. No se trata de una decisión tomada a la ligera, sino más bien una elección meditada por parte de un corredor que en enero fichó por el Ineos Grenadiers con el objetivo de reecontrarse con el ciclismo, una sensación que, como el mismo ha admitido en su nota de despedida, «se desvaneció más rápido que antes».

Con cinco victorias de etapa en el Tour de Francia, cinco en el Giro de Italia, una en la Vuelta a España, 65 en total a lo largo de sus 13 años de carrera, y dos triunfos esta misma temporada en Coppi e Bartali y en la Itzulia, Ewan ha querido dejar un mensaje de agradecimiento.

El mensaje de despedida de Ewan

El ciclista australiano ha publicado una emotiva carta de despedida en sus redes sociales. A continuación la carta íntegra:

«Después de pensarlo mucho, he decidido retirarme del ciclismo profesional con efecto inmediato. Este deporte ha sido una parte fundamental de mi vida, forjando mi camino y ofreciéndome experiencias que llevaré conmigo para siempre.

A lo largo de mis 11 años de carrera, he logrado más de lo que jamás imaginé. Desde hitos personales hasta logros profesionales, el camino ha superado todas mis expectativas, y estoy profundamente agradecido por las oportunidades, los desafíos y el crecimiento que han moldeado mi vida.

Desde que tengo memoria, mi mundo ha girado en torno a las carreras. La intensa rutina, el sacrificio, la búsqueda de la mejora constante, el hambre de victoria: ha sido mi ritmo, mi identidad. Pero lo que una vez lo fue todo para mí ya no lo es. Los últimos años no han sido fáciles, pero en 2025 reencontré algo —no solo piernas, sino fe— gracias a los INEOS Grenadiers. Me dieron el espacio, la confianza y el entorno para redescubrir de lo que soy capaz. Volví a ganar. Me sentí yo mismo de nuevo y respetado. Por eso, no tengo palabras para agradecerles.

Pero lo cierto es que incluso cuando crucé la meta primero, esa sensación —esa que uno persigue durante años— se desvaneció más rápido que antes. Mis experiencias de las dos últimas temporadas, en particular la segunda mitad de 2024, han afectado significativamente mi relación con el deporte. Me alegra no haber dejado que ese período definiera el final de mi carrera y estoy orgulloso de lo que logré en un corto pero exitoso tiempo con los INEOS Grenadiers.

Hay muchísimas personas a las que agradecer —demasiadas para enumerar— que me han apoyado, me han desafiado y han creído en mí a lo largo de los años, y me gustaría mencionar a algunos: John Allert, Scott Drawer, Mehdi Kordi, Paddy Harrison y todos en los INEOS Grenadiers. Me ayudaron a escribir un último capítulo como yo quería. Me ayudaron a marcharme con orgullo, en mis propios términos. El equipo va por buen camino, con un futuro emocionante, y espero seguir apoyando a INEOS Grenadiers para siempre.

A mis compañeros y al personal de mis antiguos equipos, especialmente a los que trabajaron estrechamente conmigo, gracias por las batallas que libramos y las victorias que celebramos. Juntos, vivimos el sueño: ganar en algunos de los escenarios más importantes del ciclismo. Esos recuerdos y amistades permanecerán conmigo para siempre.

A mi país: vestir la camiseta verde y dorada ha sido uno de los mayores honores de mi carrera. Representar a Australia siempre ha significado algo especial para mí. Sin importar en qué parte del mundo compitiera, sentía el apoyo de mi país. Ese aliento, de los aficionados, la familia y todos los que siguieron mi trayectoria, ha significado más de lo que puedo expresar con palabras.

A mi representante de muchos años, Jason, gracias por el apoyo desinteresado que superó con creces mis expectativas. Su dedicación ha significado más de lo que las palabras pueden expresar.

A mis padres, gracias por todo lo que me dieron para perseguir este sueño. Desde las madrugadas y los largos viajes en coche hasta los sacrificios que hicieron para que pudiera competir, no habría llegado hasta donde estoy sin su apoyo. Creyeron en mí antes que nadie, y siempre les estaré agradecido por la base que me dieron.

Y, por último, a mi esposa e hijos, gracias por acompañarme en cada etapa de esta montaña rusa emocional. En los momentos más altos y los más bajos, siempre estuvieron ahí, animándome, animándome y recordándome lo que realmente importa.

Este viaje no ha sido solo mío; ha sido nuestro. Su amor, paciencia y fe nunca flaquearon, ni siquiera en los momentos difíciles. No podría haberlo logrado sin ustedes».