Ostolaza: «He trabajado muy duro para repetir victoria en el Tour de los Pirineos»

Usoa Ostolaza (Zarautz, 1998) sigue de dulce y es la imagen del crecimiento que el Laboral Kutxa está experimentando en el pelotón. La zarauztarra estrenó ... el 15 de junio de 2024 su palmarés profesional en el Aubisque, en el Tour de los Pirineos, y ayer, 15 de junio de 2025, conquistó por segundo año consecutivo la clasificación general de esta carrera de tres días.

– ¿Cómo se siente después de ganar la misma carrera en dos ediciones seguidas?

– Estoy muy contenta. El Tour de los Pirineos es una carrera especial para mí, donde conseguí mi primera victoria profesional, y estoy súper feliz de haber podido repetir. El sábado tuve buenas piernas y pude ganar en el Soulor y sacar unos segundos de ventaja en la clasificación, pero lo difícil era mantener el liderato.

– ¿Cuáles fueron las instrucciones de los directores?

– La de ayer fue una etapa muy dura, con repechos muy duros que exigía estar 127 kilómetros muy alerta, muy atenta. El objetivo era tener el control de la carrera, que no se formase una fuga importante ni se marchara nadie que estuviera en las primeras posiciones de la general. El equipo hizo un gran trabajo de control y me sentí súper apoyada en todo momento. Gracias al trabajo de todo el equipo conseguimos mantener el maillot amarillo y nos vamos contentas a casa.

– Son siete victorias en un año. ¿Sintió durante la etapa de ayer que el poso y la experiencia que dan esos triunfos le ayudaron en la gestión del liderato?

– Sí, todo te hace aprender y a mí me falta experiencia todavía, pero aprendo de cada situación. La etapa de ayer era un día importante para demostrar ese aprendizaje y en el equipo tengo mucha gente alrededor con experiencia, como Ane Santesteban, que me transmitía mucha tranquilidad y seguridad. Estoy muy bien rodeada y he trabajado muy duro para repetir victoria.

– ¿Vieron peligrar la victoria en algún momento?

– No. El equipo controló la carrera y no vimos peligrar el maillot amarillo en ningún momento. Es verdad que eran todo el rato repechos y subidas duras y no había tiempo para levantar el pie y descansar, por lo que tuvimos que estar muy atentas a los ataques. No puedo estar más agradecida por el trabajo que hemos hecho.

– Con lo especiales que son los Pirineos para el ciclismo vasco, ¿qué supone ganar allí?

– Están cerca de casa, cuenta con puertos míticos que siempre hemos visto en el Tour de Francia y sí que es una carrera especial tanto para mí como para el Laboral Kutxa por ser un equipo vasco. El año que viene volveremos para estar de nuevo en la pelea.

– Viendo lo bien que le van y lo que le gustan, es una pena que el Tour de Francia ni el año pasado ni este verano vaya a pasar por ellos, ¿no?

– Pues sí. Este año sí que tenía esperanzas de que alguna etapa se acercara, pero no ha podido ser. A ver si el año que viene por fin es posible para que la gente de casa también se pueda acercar a animar.

– ¿El Campeonato de España en Granada es la siguiente cita de su calendario?

– Sí, lo tenemos dentro de dos semanas, el domingo 29 de junio. Intentaremos estar el equipo en la pelea por la victoria. Luego ya vienen carreras importantes, el Giro de Italia y el Tour de Francia, donde trataremos de demostrar nuestro nivel y el crecimiento que estamos experimentando.

– ¿Se siente la favorita para revalidar el maillot de campeona de España?

– Bueno, una de las favoritas, pero es una carrera difícil de ganar. Tenemos buen equipo, así que cualquiera de nosotras puede estar en la pelea por la victoria. Intentaremos trabajar bien para conseguirlo.

– Es la sexta corredora con más victorias en lo que llevamos de 2025. ¿Qué le dice ese dato?

– Es verdad que hay que ver la importancia que tiene cada triunfo. Obviamente, las victorias que he tenido son importantes para mí, pero no es lo mismo ganar en el Tour de los Pirineos o en una carrera World Tour. No tienen la misma entidad, aunque yo le doy valor a todas las victorias que estoy consiguiendo. Estoy contenta con la progresión que llevo. Todas las victorias serán bienvenidas y voy a intentar que sean cada vez de mayor categoría. El número de triunfos claro que es importante para mí, pero por ejemplo esta carrera coincidía con el Tour de Suiza, que es de World Tour. Eso no quita para que en el Tour de los Pirineos el nivel haya subido respecto al año anterior y seguro que seguirá aumentando la temporada que viene.

– Pero ganar no lo consigue cualquiera, ¡no se quite méritos!

– No no, no me quito méritos, pero hay que valorar de qué categoría son las carreras. Pero repito que para mí todas han sido importantes.

– Fue quinta y novena en dos etapas de la Vuelta, ¿el objetivo es seguir esa línea?

– En la Vuelta tuve muy buenas piernas en general, aunque lo del último día fue una pena. Tuve muy buenas sensaciones y me gustaría encontrarlas de nuevo en el Giro o en Tour para llegar lo más lejos posible.