Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Usoa Ostolaza celebra su tercer puesto en el Tour de Guangxi, en la meta de Nanning. Sprintcycling

Ostolaza es tercera en Guanxi y logra su primer podio en una prueba World Tour

La zarauztarra confirma en China su salto de calidad en el panorama internacional y cierra una temporada 2025 con cuatro victorias

Luca Corsi

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:28

Comenta

Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) fue tercera en el Tour de Guangxi, clásica de un día de categoría World Tour en la que se impuso Anna ... Henderson (Lidl-Trek). Es el primer podio para la corredora zarauztarra en una prueba de la máxima categoría, y también para su equipo .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  3. 3 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    Llega el cambio tras un día veraniego en Gipuzkoa
  8. 8

    Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
  9. 9 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  10. 10

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ostolaza es tercera en Guanxi y logra su primer podio en una prueba World Tour

Ostolaza es tercera en Guanxi y logra su primer podio en una prueba World Tour