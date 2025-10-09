Las obras para reparar la pista del Velódromo de Anoeta obligan a aplazar los entrenamientos ciclistas

Con las obras para renovar por completo la cubierta ya culminadas, el Velódromo de Anoeta se ha cerrado para la práctica del ciclismo esta semana ... para llevar a cabo «labores de reparación de la pista», según comunicó Donostia Kirola a la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, que confía en poder comenzar con los entrenamientos el lunes.

Los problemas de la pista de Anoeta vienen de lejos y son visibles, tanto en el anillo como en las zonas aledañas, donde se aprecia incluso algún agujero que pone en riesgo la integridad de los ciclistas.

La temporada de ciclismo en pista arranca estos días en el Velódromo, con más de cien ciclistas inscritos en las diferentes categorías, una cifra muy alta. La Federación ya ha realizado el proceso de asignación y entrega de bicis de piñón fijo a los corredores. Los entrenamientos no han podido iniciarse esta semana por estas tareas de reperación, pero hay voluntad de comenzar de forma inmediata, después de que se tuviera que suspender por completo la pasada temporada de pista, por las labores de sustitución de la cubierta y los problemas que viene arrastrando el ciclismo en los últimos años.

Las carreras de pista deben comenzar el 8 de noviembre, pero hasta esa fecha se deben desarrollar los entrenamientos.