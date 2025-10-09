Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de este jueves del velódromo de Anoeta, donde son visibles las deficiencias.

Las obras para reparar la pista del Velódromo de Anoeta obligan a aplazar los entrenamientos ciclistas

Donostia Kirola ejecuta estos días las labores de arreglo y se espera poder retomar la actividad a partir del lunes

DV

DV

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Con las obras para renovar por completo la cubierta ya culminadas, el Velódromo de Anoeta se ha cerrado para la práctica del ciclismo esta semana ... para llevar a cabo «labores de reparación de la pista», según comunicó Donostia Kirola a la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, que confía en poder comenzar con los entrenamientos el lunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las obras para reparar la pista del Velódromo de Anoeta obligan a aplazar los entrenamientos ciclistas

Las obras para reparar la pista del Velódromo de Anoeta obligan a aplazar los entrenamientos ciclistas