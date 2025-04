Nueva polémica en el ciclismo base

El ciclismo de base en Gipuzkoa se ve envuelto en una nueva polémica a cuenta de la seguridad en las carreras, una problemática que parece ... no tener fin. En este caso, el problema es el cambio de fechas al que se vio obligada la Gipuzkoa Klasikoa júnior, prevista para el 5 y el 6 de abril, debido a que la Ertzaintza no permitía la disputa de carreras ni el día anterior ni el siguiente a la Itzulia, por motivos de descanso y disponibilidad de personal. Sin embargo, el Gobierno Vasco ha autorizado la prueba de aficionados de Amorebieta del domingo 6, el día anterior al inicio de la Vuelta al País Vasco, lo que ha provocado la queja del ciclismo guipuzcoano y de los clubes organizadores de la Gipuzkoa Klasikoa.

A través de una nota, explican que «el club Zumaiako Txirrindulari Elkartea y la Sociedad Donosti Gain de Egia tenían previsto organizar este fin de semana 5 y 6 de abril la XXXI. Gipuzkoa Klasikoa, prueba UCI para la categoría Junior. En el mes de julio del año pasado se solicitaron estas fechas a la UCI y habían sido concedidas. El motivo de solicitar estas fechas no fue un capricho, sino que queríamos aprovechar que la Itzulia empezaba al día siguiente, 7 de abril, para utilizarla como reclamo y poder contar con los equipos juniors filiales de los equipos World Tour».

Los organizadores informan de que habían cerrado la participación en la Gipuzkoa Klasikoa de los mejores conjuntos europeos, más un equipo de Estados Unidos, Australia y Canadá. Denuncian que «a finales del año pasado se nos comunica que no es posible la celebración de la Gipuzkoa Klasikoa los días 5 y 6 de abril, debido a que la Ertzaintza de Tráfico no cuenta con efectivos el domingo día 6 de abril al ser víspera del inicio de la Itzulia y tienen día de descanso. No nos quedó otro remedio que acatarlo, aunque fuese en contra de nuestra voluntad. Se nos informa por parte de la Federación Guipuzcoana de que dentro de los criterios establecidos por la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco para la celebración de pruebas ciclistas, figura que el día anterior y el día posterior a la Itzulia no se podrán organizar carreras en ninguna de las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca y que es de obligado cumplimiento para todas».

Sin embargo, añaden, «cuál es nuestra sorpresa cuando nos enteramos que este próximo domingo 6 de abril, víspera de la Itzulia, hay autorizada por el Gobierno Vasco una carrera ciclista del Torneo Euskaldun de la Federación Vasca de Ciclismo en Amorebieta. Autorizan una prueba autonómica en Bizkaia y prohíben una carrera internacional (UCI) en Gipuzkoa. Ante estos hechos, y tal y como se ha venido denunciando desde hace tiempo por el colectivo ciclista de Gipuzkoa, queda totalmente en evidencia que los criterios que establece el Gobierno Vasco no se aplican de la misma manera según cual sea la provincia organizadora».

Los responsables del ciclismo guipuzcoano puntualizan que no están «en contra de que se celebre la carrera de Amorebieta, al revés», pero solicitan que en las tres provincias «se apliquen los mismos criterios, porque nos sentimos perjudicados y discriminados ante este tipo de decisiones que se están adoptando desde la administración pública».

La Gipuzkoa Klasikoa se disputará los días 31 de mayo y 1 de Junio, en Lazkao y Egia (Donostia), con la ausencia de algún equipo destacado debido al obligado cambio de fechas.