Neil Stephens vuelve al Jayco y Gaviria da positivo en un control de alcoholemia

El australiano oiartzuarra Neil Stephens deja su cargo como director deportivo del Bahrain Victorius para regresar al equipo de sus oríegenes, el Jayco AlUla .

El exciclista profesional, entre 1985 y 1998, fue miembro original del staff de la estructura australiana cuando el equipo se fundó en 2012 bajo el nombre de Orica. Durante esos primeros años de vida del equipo, Stephens desempeñó un papel fundamental como asistente de la dirección deportiva en algunos de sus mayores éxitos, incluyendo la primera victoria de la escuadra en un Monumento –la Milán-San Remo 2012 que se adjudicó el australiano Simon Gerrans– y su primera victoria en el Tour de Francia en 2013, protagonizada también por Gerrans. «Es emocionante poder volver al equipo después de siete años fuera; un equipo al que ayudé a crear hace muchos años. Tengo muchas ganas de verlo y simplemente me parece un encaje natural», confiesa.

Gaviria, pena de prisión

El colombiano Fernando Gaviria, que esta misma semana se ha sabido que correrá en el Caja Rural, ha sido condenado a dos meses de prisión condicional y una multa de 5.000 euros por haber dado positivo con una tasa de alcohol en sangre de 2,40 gramos, en un control de alcoholemia al que se sometió en Mónaco en octubre pasado.

Según publicó ayer el diario Mónaco-Matin, Gaviria deberá asumir la sanción por conducir bajo los efectos del alcohol en las calles de Mónaco con una elevada tasa de alcohol en sangre.