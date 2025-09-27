Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ostiz, al cruzar la línea de meta Movistar team
Ciclismo

La navarra Paula Ostiz, campeona del mundo junior tras imponerse en el esprint final

La guipuzcoana Irati Aranguren ha finalizado en la 36ª posición a 3:48 segundos de la vencedora.

B.C.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:26

La ciclista pamplonesa Paula Ostiz, de 18 años, se ha proclamado campeona en la prueba júnior femenina de fondo en carretera en los Mundiales de ... Kigali, en Ruanda. «Es un sueño hecho realidad», ha confesado la ciclista nada más enfundarse el maillot arcoirís.

