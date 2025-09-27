La navarra Paula Ostiz, campeona del mundo junior tras imponerse en el esprint final

La ciclista pamplonesa Paula Ostiz, de 18 años, se ha proclamado campeona en la prueba júnior femenina de fondo en carretera en los Mundiales de ... Kigali, en Ruanda. «Es un sueño hecho realidad», ha confesado la ciclista nada más enfundarse el maillot arcoirís.

La prueba, de 75 kilómetros y más de 1.500 metros de desnivel, se ha resuelto en un emocionante sprint final al que han llegado varias corredoras, pero la ciclista del Movistar Team ha demostrado su potencial imponiéndose sobre sus cuatro rivales de fuga. Ha parado el crono en en 2 horas, 9 nueve minutos y 19 segundos.

Este triunfo llega apenas unos días después de haberse subido al podio y colgarse la plata en la contrarreloj.

La ciclista ha reconocido que este triunfo es «un sueño hecho realidad« y se ha acordado de «su familia« y de su «mi madre, que siempre está ahí. Soy muy feliz. Sabía que tenía que tener la cabeza fría hasta el final, he tenido un pequeño calambre y he tenido que guardar hasta el final».

Las otras dos medallas han sido para la italiana Chantal Pegolo, plata, y la suiza Anja Grossmann, bronce. Por su parte, la guipuzcoana Irati Aranguren ha finalizado en la 36ª posición a 3:48 segundos de la vencedora.