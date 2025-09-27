Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Evenepoel, durante un entrenamiento en Kigali.
Mundial

Pogacar frente a Evenepoel, la gran batalla

La carrera empieza a las 9.45 horas y los corredores deberán completar 268 kilómetros en el circuito de Kigali

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:34

El Mundial élite masculino cierra la semana de ciclismo en Kigali con una de las batallas más esperadas de la temporada, y más después de ... la superioridad que demostró Remco Evenepoel sobre Tadej Pogacar en la contrarreloj del pasado domingo. Si la aproximación a Ruanda fue con un pensamiento de que el esloveno se iba a pasear, su rendimiento en la crono, por debajo de lo esperado, ha levantado muchas expectativas. Y razones no faltan para creer en un duelo cara a cara este domingo a partir de las 9.45 horas (Teledeporte, Eurosport). Pogacar ha dominado allá donde ha ido, pero Evenepoel ya sabe lo que es ganar un Mundial y unos Juegos Olímpicos.

