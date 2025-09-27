Pogacar frente a Evenepoel, la gran batalla

Beñat Arnaiz San Sebastián Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El Mundial élite masculino cierra la semana de ciclismo en Kigali con una de las batallas más esperadas de la temporada, y más después de ... la superioridad que demostró Remco Evenepoel sobre Tadej Pogacar en la contrarreloj del pasado domingo. Si la aproximación a Ruanda fue con un pensamiento de que el esloveno se iba a pasear, su rendimiento en la crono, por debajo de lo esperado, ha levantado muchas expectativas. Y razones no faltan para creer en un duelo cara a cara este domingo a partir de las 9.45 horas (Teledeporte, Eurosport). Pogacar ha dominado allá donde ha ido, pero Evenepoel ya sabe lo que es ganar un Mundial y unos Juegos Olímpicos.

Noticia relacionada Una estrella llamada Paula Ostiz La ventaja de correr los últimos es que todas las selecciones han visto cómo se han desarrollado el resto de carreras, y el circuito de Kigali parece ser menos duro de lo que muestran los 5.475 metros de desnivel positivo que tiene el recorrido completo y la clave está siendo en el control que los equipos pueden llegar a realizar. Hay mucho tobogán y curva cerrada que dificulta que una o varias escuadras se organicen en la caza, por lo que no sería sorprendente que la carrera se rompiera desde pronto y haya nombres importantes filtrados en fugas. Tampoco cabe olvidar que el oro de Pogacar en Zúrich lo logró con un ataque a 100 kilómetros de meta. Además de los dos grandes favoritos, esperan su oportunidad Skjelmose (Dinamarca), Ciccone (Italia), Pidcock (Gran Bretaña), Julian Alaphilippe (Francia) Juan Ayuso (España), Isaac del Toro (México) o Ben Healy (Irlanda).

