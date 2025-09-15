Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vuelta ciclista en Barcelona de 2023 EP

Los Mossos trabajan para evitar incidentes como en la Vuelta en la salida del Tour en Barcelona en 2026

La Generalitat afirma que garantizará la seguridad en la prueba ciclista francesa que el año que viene arranca en Cataluña con tres etapas

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:51

El Tour de Francia del año que viene arrancará en Barcelona y se disputarán tres etapas en Cataluña. Será entre el 4 y el 6 de julio. Los incidentes que se han producido este año en la Vuelta podrían repetirse en el Tour, una carrera con aún mayor trascendencia deportiva y mediática. Desde la Consejería de Interior de la Generalitat han afirmado este lunes que aún queda mucho tiempo hasta el inicio del Tour de Francia, pero que ya llevan tiempo trabajando para garantizar la seguridad. Las primeras protestas a favor de la causa palestina y contra Israel en la Vuelta se produjeron en Figueres y Olot, aunque nada que ver con los incidentes que se vivieron en la última etapa en Madrid.

El director general de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, ha afirmado este lunes que los Mossos «garantizarán la seguridad» en el Tour. Trapero cree que en operativos como el de ayer en la capital del Estado se ha de hacer compatible el derecho a la protesta y el resto de los derechos fundamentales. De ahí que a veces, ha dicho, las actuaciones policiales generen una cierta incomprensión. Se ha de hacer equilibrios y eso «nunca satisface a los extremos», ha aseverado en Rac1.

