La marca de bicis Factor abandonará al Israel si no hay «un cambio de nombre y de bandera» El equipo tiene hasta el 15 de octubre para registrar su nacionalidad en la UCI y estaría dispuesto a explorar alguna fórmula

Iñaki Izquierdo Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:40

La firma que suministra las bicis al equipo Israel, Factor, anuncia que no continuará siendo su proveedor si no cambia de «nombre y de bandera». El propietario de la empresa, Rob Gitelis, ha explicado a 'Cyclingnews' que «ya no se trata de si está bien o mal, una cuestión personal de si apoyo esto o aquello. Nuestra marca se ha vuelto demasiado controvertida, y mi responsabilidad con mis empleados y accionistas es brindarles el máximo margen para que la empresa crezca y sea rentable. Añadir un nivel adicional de conflicto o complejidad es algo que ya no podemos aceptar. Ya se lo he dicho al equipo: sin un cambio de nombre y sin un cambio de bandera, no continuaremos».

Las reglas de la UCI indican que los equipos tienen hasta el 15 de octubre para registrar la nacionalidad de su formación, en base a la nacionalidad de su propietario, el titular de la licencia o el producto o servicio del patrocinador principal. El Israel va a conseguir el ascenso al World Tour para el periodo 2026-28, pero está envuelto en una considerable polémica por la situación en Gaza, que ha vivido sus momentos de más intensidad con las protestas por su participación en la Vuelta a España, donde los manifestantes contra el genocidio que está comentiendo Israel en la Franja obligaron a modificar varias etapas y a cancelar la última en Madrid.

El equipo Israel estaría dispuesto a introducir esos cambios de filiación, aunque se desconoce cómo planearía hacerlo, dado que su propietario, Sylvan Adams, es un estrecho colaborador del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y más de una vez ha declarado que el propósito del equipo es, justamente, promocionar la imagen de Israel.

Factor Bikes es un fabricante británico de bicicletas, que inició su andadura en Norfolk en 2007, dando el salto desde la producción de piezas para la Fórmula 1, donde trabajada Gitelis. Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour y aún corredor del equipo Israel, es accionista de Factor.

Pese a que sus buenos resultados deportivos le han asegurado una plaza del World Tour, el Israel está teniendo problemas para configurar su plantilla y apenas tiene a 17 corredores firmados para 2026, poco más de la mitad de lo que necesita un equipo de la máxima categoría. Tras la 'espantada' antes de la Vuelta de una de sus figuras, el canadiense Derek Gee por «razones legítimas» que habrían hecho que su continuidad fuera «insostenible», el estadounidense Matthew Riccitello, quinto en la ronda española, ha anunciado su fichaje por el Decathlon.