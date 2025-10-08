Izagirre apuesta por un Cofidis al límite

A los 36 años, Ion Izagirre ha renovado por una temporada más con el Cofidis, equipo que tiene diez días para evitar el descenso del ... World Tour para el periodo 2026-28. A día de hoy, el conjunto francés perdería la categoría en favor del Uno-X y, además, ese hipotético descenso sería aún más grave ya que debido a su mal año 2025 no tendría el derecho de recibir invitaciones directas para todo el calendario World Tour de 2026, que serían para Tudor, Q36.5 y Arkea.

El Cofidis tiene poco más de una para intentar asegurarse una plaza entre los 18 mejores equipos del los últimos tres años, para lo que necesita recortar 567 puntos al Uno-X desde este jueves hasta el domingo 19. El equipo francés acumula 6.965 puntos esta temporada (el 21º del mundo) y su mejor ciclista ha sido Alex Aranburu (1.147). Entre el ezkiotarra y Milan Fretin (1.130) han sumado el 33% de los puntos del Cofidis. Izagirre es el 13º corredor de su equipo, con 206, aunque 90 los ha sumado el último mes, incluido el décimo puesto en Tres Valles Varesinos el martes, y su aportación debe ser clave en este final.

Fusión Intermarché-Lotto

Con el reglamento en la mano, ni Uno-X ni Cofidis tendrían plaza World Tour a partir de 2026, ya que son 19º y 20º en la clasificación y solo entran los 18 primeros, pero la fusión entre Intermarché y Lotto –aún por confirmar de forma oficial– habilitará una plaza más, con lo que el 19º puesto dará acceso a la máxima categoría.

Para el Cofidis de Izagirre y Aranburu es estratégico alcanzar esa plaza, ya que si cae a la condición de ProTeam se vería fuera de las invitaciones garantizadas para el World Tour en 2026, ya que estas no se otorgan por los resultados del periodo 2023-25 sino en función de los méritos de cada año, y esta última temporada ha sido pobre para el equipo galo, con nueve victorias y solo dos del World Tour, la etapa de Coquard en el Tour Down Under y la de Aranburu, con contrato hasta 2027, en la Itzulia. Eso le coloca por detrás de Tudor, Q36.5 (inalcanzables) y Arkea (muy difícil) y acosado por el TotalEnergies (a 19 puntos). El futuro del Arkea está en el aire, lo que podría dar otro comodín al Cofidis, pero su situación es muy tensa.

Quedan solo diez días, pero el equipo francés tiene a favor el calendario. Va a disputar desde hoy al domingo 19 nueve pruebas: Tour de Taihu Lake (de este jueves al domingo), Gran Piemonte (este jueves), Giro de Lombardía, Tour de Vendée (sábado), París-Tours, Trofeo Tessile & Moda Valdengo Oropa (domingo), Tour de Guangxi (14-19), Giro del Véneto (15), Japan Cup y Veneto Classic (19). Por contra, Uno-X hace Gran Piemonte, Giro de Lombardía, París-Tours, Trofeo Tessile & Moda Valdengo Oropa, Giro del Véneto y Veneto Classic, cuatro pruebas menos (una del World Tour Guangxi), lo que se ve como una oportunidad para darle la vuelta a la situación en el equipo del norte de Francia, que ha tomado medidas drásticas en las últimas semanas, como la destitución de su director general, Cédric Vasseur.

Izagirre y Aranburu, de momento, están anunciados hoy en el Gran Piemonte y el ormaiztegiarra, en la Japan Cup, pero en los próximos días se conocerán más alineaciones. Si el Cofidis cae, en 2026 no habría ningún guipuzcoano en el World Tour.

En otra lucha, la de entrar en el Top-30 que permite optar a invitaciones a las tres grandes en 2026, Caja Rural, Kern Pharma y Burgos pasarán el corte, no así el Euskaltel, que ha anunciado la renovación de Iker Mintegi.