Ion Izagirre, el martes en los Tres Valles Varesinos, donde fue décimo y sumó 35 puntos. Getty

Izagirre apuesta por un Cofidis al límite

El ormaiztegiarra renueva por una temporada con el equipo francés, que tiene diez días para superar al Uno-X y evitar el descenso del World Tour

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:42

Comenta

A los 36 años, Ion Izagirre ha renovado por una temporada más con el Cofidis, equipo que tiene diez días para evitar el descenso del ... World Tour para el periodo 2026-28. A día de hoy, el conjunto francés perdería la categoría en favor del Uno-X y, además, ese hipotético descenso sería aún más grave ya que debido a su mal año 2025 no tendría el derecho de recibir invitaciones directas para todo el calendario World Tour de 2026, que serían para Tudor, Q36.5 y Arkea.

