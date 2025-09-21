Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
El presidente de la Federación Guipuzcoana, Santi Osoro, con Igor Iriarte, que luce la txapela y el maillot de campeón de Gipuzkoa sub-23.

Igor Iriarte y Eñaut Eizagirre, campeones de Gipuzkoa en Ataun

Los dos corredores del equipo Grupo Eulen se anotan los títulos sub-23 y élite, respectivamente

DV

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:50

Igor Iriarte (Eulen) en categoría sub-23 y su compañero de equipo Eñaut Eizagirre en élite se proclamaron campeones de Gipuzkoa de ruta este domingo ... en Ataun, donde Antonio González (Caja Rural) se anotó su segunda victoria de la temporada en la última prueba puntuable para el Lehendakari. Escoltaron al soriano, ganador en julio en el Memorial Lete de Antzuola, otros dos ciclistas del conjunto navarro: Darío Giuliano y Gorka Corres, por este orden.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  2. 2

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  3. 3

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  7. 7 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  8. 8 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  9. 9 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Igor Iriarte y Eñaut Eizagirre, campeones de Gipuzkoa en Ataun

Igor Iriarte y Eñaut Eizagirre, campeones de Gipuzkoa en Ataun