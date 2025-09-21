Igor Iriarte y Eñaut Eizagirre, campeones de Gipuzkoa en Ataun
Los dos corredores del equipo Grupo Eulen se anotan los títulos sub-23 y élite, respectivamente
DV
Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:50
Igor Iriarte (Eulen) en categoría sub-23 y su compañero de equipo Eñaut Eizagirre en élite se proclamaron campeones de Gipuzkoa de ruta este domingo ... en Ataun, donde Antonio González (Caja Rural) se anotó su segunda victoria de la temporada en la última prueba puntuable para el Lehendakari. Escoltaron al soriano, ganador en julio en el Memorial Lete de Antzuola, otros dos ciclistas del conjunto navarro: Darío Giuliano y Gorka Corres, por este orden.
Iriarte cruzó la línea de meta en 14ª posición a 1:36 del ganador, mientras que Eizagirre se clasificó 26º a 2:50. Ataun cierra la temporada guipuzcoana de carretera.
Gari Ugarte, en Salamanca
Por otra parte, Gari Ugarte, legazpiarra de 20 años de la Fundación Euskadi, ha culminado con brillantez la temporada al imponerse en la contrarreloj final de cuatro kilómetros y alzarse a lo más alto de la general de la Vuelta a Salamanca élite y sub-23. Venía de ser tercero en la primera etapa y noveno en la segunda.
