Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gorka Sorrarain durante una etapa. Caja Rural-Seguros RGA
Ciclismo

Gorka Sorrarain renueva con el Caja Rural-Seguros RGA

El tolosarra, de 29 años, seguirá ligado al equipo una temporada más

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:38

Comenta

Gorka Sorrarain seguirá ligado al Caja Rural-Seguros RGA la próxima temporada tras llegar a un acuerdo para renovar su contrato hasta final de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  6. 6

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  7. 7

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  8. 8

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  9. 9 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gorka Sorrarain renueva con el Caja Rural-Seguros RGA

Gorka Sorrarain renueva con el Caja Rural-Seguros RGA