Gorka Sorrarain renueva con el Caja Rural-Seguros RGA

Gorka Sorrarain seguirá ligado al Caja Rural-Seguros RGA la próxima temporada tras llegar a un acuerdo para renovar su contrato hasta final de 2026.

El ciclista tolosarra de 29 años tiene una historia particular, no en vano empezó a competir en 2022 y en poco tiempo mostró unas cualidades y unas aptitudes que le valieron su primer contrato con Caja Rural-Seguros RGA apenas un año después de esas primeras carreras, lo que le llevó a aparcar su trabajo como ingeniero mecánico.

Durante este tiempo ha validado con resultados las expectativas con sendos segundos puestos en la etapa final de Boucles de la Mayenne del pasado año y en la tercera del Trofeu Joaquim Agostinho de esta temporada. Además, fue quinto en la general del Tour of Taihu Lake el pasado curso y esta temporada ha concluido en el top 10 del Circuito de Getxo.

No obstante, las caídas y la mala suerte también han afectado al rendimiento del tolosarra, quien se vio obligado a abandonar la París-Niza a causa de una fractura de clavícula producida tras una caída al primer paso por la meta de Bellegarde. Ese golpe no sólo le obligó a dejar esa competición sino que le impidió participar en la Itzulia, uno de sus principales objetivos del curso.