Aimar Irizar cruza la meta en el ciclo-cross de Gurb. GTXE

Gipuzkoa regresa de Cataluña con una victoria

La selección disputa los ciclo-cross de Gurb y Vic, con una buena actuación colectiva y un triunfo para

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:31

La selección de Gipuzkoa de ciclo-cross compitió el fin de semana en Cataluña, con buenos resutados. El cadete Aimar Irizar ganó el sábado en Gurb y la expedición ha regresado a casa satisfecha.

Buenos resultados para Katixa Navarro, Maddi Salazar (4ª), June del Teso (7ª), Maixa Odriozola, Aimar Irizar y Danel Garaizabal (8º), Positiva evolución de Auritz Ormazabal (22º) y mala suerte para Aihot Murguzur, oblibado a abandonar los dos días.

«Los dos circuitos, el del sábado y el del domingo en Vic, les gustaron a los corredores, sobre todo este segundo. Las dos carreras fueron internacionales y la segunda, de la Copa de España, por lo que han vuelto con buenos puntos.», explica Juan Luis Ormazabal, uno de los técnicos que han dirigido al equipo en tierras catalanas, junto a Olatz Odriozola, Axier Arregi y Ander Ormazabal.

