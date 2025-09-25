Evenepoel y el récord de la hora

El triple campeón del mundo contrarreloj, Remco Evenepoel (Soudal), podría intentar el asalto al récord de la hora. Así lo ha adelantado el padre del ... corredor, Patrick Evenepoel: «Quizá sí. No lo hemos hablado de manera directa, pero pienso que en algún momento le interesará. Es exactamente el tipo de desafío que le puede atraer».

Considera que su hijo «cuenta con las cualidades adecuadas para lograrlo, aunque es una disciplina distinta. La contrarreloj sigue siendo su terreno natural y su gran objetivo inmediato es intentar un cuarto título mundial. Más adelante, el récord de la hora podría convertirse en otra cima a conquistar».

Por el momento, la posibilidad no pasa de ser una hipótesis y no hay ni fecha ni velódromo previstos. Evenepoel no conoce la pista, ya que llegó al ciclismo desde el fútbol y nunca ha practicado la modalidad, al contrario que Ganna, campeón olímpico y del mundo en los velódromos.

Eddy Merckx, que batió el récord de la hora en 1972, sugirió este verano que el ciclismo disfrutaría si Evenepoel y Pogacar se retaran en esa prueba. «El esloveno es el mejor, el más completo. Y Remco tiene una aerodinámica increíble. Sería bonito que se atrevieran con ese reto», dijo al diario Le Soir.

Mientras tanto, Remco Evenepoel continúa en Ruanda preparando el Mundial de ruta, que se disputa el domingo. Ayer reconoció el recorrido acompañado por sus compañeros de la selección belga. Es el único ciclista de la historia junto a Abraham Olano que es campeón del mundo tanto en ruta como en línea. Busca ser el primero en lograr los dos títulos en la misma edición, un doblete que sí logró en los Juegos Olímpicos de París.

Ostolaza, sexta con el relevo

Usoa Ostolaza acabó en el sexto puesto de la prueba de relevos mixtos del Mundial con la selección española. El título fue para Australia.