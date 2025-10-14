Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gari Ugarte compitiendo con el Euskadi Fundazioa. Fundación Euskadi
Ciclismo

Euskaltel-Euskadi se refuerza con Gari Ugarte

El ciclista de Legazpi de 20 años correrá en el equipo las dos próximas temporadas

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 12:33

El Eukaltel Euskadi ha hecho oficial el fichaje de Gari Ugarte, ciclista legazpiarra de 20 años que firma para las dos próximas temporadas procedente del ... filial. Para el guipuzcoano, que debutó con el maillot naranja como stagiaire en este 2025, este contrato supone «un sueño hecho realidad». La de Ugarte es la segunda incorporación tras la confirmación del fichaje de Axel van der Tuuk, además de la renovación de Iker Mintegi.

