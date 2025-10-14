Euskaltel-Euskadi se refuerza con Gari Ugarte

El Eukaltel Euskadi ha hecho oficial el fichaje de Gari Ugarte, ciclista legazpiarra de 20 años que firma para las dos próximas temporadas procedente del ... filial. Para el guipuzcoano, que debutó con el maillot naranja como stagiaire en este 2025, este contrato supone «un sueño hecho realidad». La de Ugarte es la segunda incorporación tras la confirmación del fichaje de Axel van der Tuuk, además de la renovación de Iker Mintegi.

Ugarte, forjado en la Goierri Txirrindulari Eskola, ha firmado un sobresaliente 2025 en el equipo Euskadi Fundazioa. Vencedor de una etapa en la Vuelta a Zamora y ganador una etapa y la general de la Vuelta a Salamanca, fue también segundo en Lazkao e Iturmendi, sexto en la Vuelta a Castellón o 12º en el Campeonato España sub23, dejanado destellos de su calidad en vueltas como Bidasoa, Navarra, Castellón y Madrid.

«Dar este paso es para mí un sueño hecho realidad. Desde que llegué al equipo filial, mi objetivo final era competir con el Euskaltel-Euskadi, y he conseguido el objetivo que tanto deseaba», ha afirmado. «Ahora voy a buscar otros nuevos retos, encontrar mi sitio como ciclista, ver cómo me desenvuelvo en estas nuevas carreras», ha dicho. «Me gustaría adaptarme a la categoría y ver hasta dónde soy capaz de llegar. Todos soñamos con estar en las carreras más grandes: en la Itzulia, en La Vuelta, en el Tour... Pero iré poco a poco, dando pasos».

Por su parte Jorge Azanza, responsable del Euskaltel-Euskadi, ha señalado que «Gari despejó nuestras dudas sobre todo como stagiaire, por esa raza que tiene, sus habilidades técnicas y su capacidad. Así lo ha demostrado a lo largo del año en el equipo filial, con buenas carreras durante toda la temporada y el broche de la victoria de la Vuelta a Salamanca. Se trata de un corredor de mucho futuro y talento, además de ser euskaldun y de la cantera, y que se desarrollará con nosotros paso a paso».