Eugenio Goikoetxea no seguirá como director del Caja Rural

Eugenio Goikoetxea no seguirá al frente del Caja Rural la próxima temporada. El director hernaniarra, que se encuentra en Italia con el equipo para las clásicas del fin de semana, dejará de pertenecer a la estructura del conjunto navarro, después de 14 temporadas. El equipo ha decidido introducir cambios el año que viene y prescinde del técnico guipuzcoano.

«No hay un motivo, me han agradecido mi trabajo impecable e intachable, y me han puesto como ejemplo de austeridad para manejar un equipo modesto como este. Y yo les estoy ayudando para dejar cerrado todo lo relativo a la estructura del equipo para 2019, porque todo eso ya está en marcha. Ya sé que choca que ellos estén contentos y agradecidos y yo también con ellos y que al mismo tiempo vaya a salir, pero las cosas son así. Me quedo bien. Las decisiones deportivas las tendrá que tomar el que venga».

Eugenio Goikoetxea no es un director al uso, sino que, como sucede en algunos equipos modestos, es mucho más. Se encarga de los viajes, los alojamientos, el material, la ropa... Un hombre para todo. De hecho, desde la caja le han pedido ayuda para ver cómo pueden asumir todas las funciones que él venía desempeñando.

El Caja Rural disputa mañana el Giro de la Emilia. También, en Francia, el Tour de Vendée con Alex Aranburu en el equipo. Jon Irisarri, por su parte, cerrará la temporada en la Vuelta a Turquía, del World Tour, de martes a domingo de la semana que viene.

Cinco victorias

El equipo Caja Rural ha conseguido cinco victorias en la temporada 2018: el Circuito de Getxo con el ezkiotarra Alex Aranburu, una etapa de la Vuelta a Portugal y el Trofeo Joaquim Agostinho con Rafael Reis, una etapa de Rhône-Alpes con Yannis Yssaad y una etapa de la Vuelta a Madrid con Nelson Soto. El conjunto navarro ha participado un año más en la Vuelta a España -han participado en siete consecutivas- el principal escaparate del equipo.

Los cambios en el ciclismo mundial, con menos invitaciones disponible, van a tener una repercusión difícil de calcular en los equipos modestos, que pueden quedarse fuera de carreras que son vitales en la búsqueda de patrocinadores.