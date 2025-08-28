Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Chris Froome, en una reciente imagen en competición. Israel Premier Tech

El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir un atropello

El sudafricano fue arrollado mientras entrenaba en Francia y pasará esta tarde por quirófano por una fractura lumbar. Por suerte, no tiene ningún golpe en la cabeza y se encuentra estable

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:49

El cuatro veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome, se encuentra hospitalizado en estado grave en el hospital de Toulon después de sufrir este miércoles un atropello mientras entrenaba en la región de Var. El ciclista ha sufrido múltiples fracturas, como ha confirmado su equipo, el Israel Premier Tech, aunque «por suerte, se encuentra estable y no ha sufrido ninguna lesión en la cabeza».

Froome, que se encontraba entrenando en solitario y fue el único ciclista herido, sufre un neumotórax, tiene rotas cinco costillas y también sufre una fractura en las vértebras de su espalda. Por esta última lesión, explica el equipo en su cuenta de 'X' será operado esta tarde en el propio hospital francés.

El equipo Israel ha comunicado que seguirá informando del estado del campeón sudafricano a medida que evolucione su estado.

