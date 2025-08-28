El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir un atropello El sudafricano fue arrollado mientras entrenaba en Francia y pasará esta tarde por quirófano por una fractura lumbar. Por suerte, no tiene ningún golpe en la cabeza y se encuentra estable

El cuatro veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome, se encuentra hospitalizado en estado grave en el hospital de Toulon después de sufrir este miércoles un atropello mientras entrenaba en la región de Var. El ciclista ha sufrido múltiples fracturas, como ha confirmado su equipo, el Israel Premier Tech, aunque «por suerte, se encuentra estable y no ha sufrido ninguna lesión en la cabeza».

Froome, que se encontraba entrenando en solitario y fue el único ciclista herido, sufre un neumotórax, tiene rotas cinco costillas y también sufre una fractura en las vértebras de su espalda. Por esta última lesión, explica el equipo en su cuenta de 'X' será operado esta tarde en el propio hospital francés.

Please join us in wishing @chrisfroome well and a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/G8folPRDrT — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 28, 2025

El equipo Israel ha comunicado que seguirá informando del estado del campeón sudafricano a medida que evolucione su estado.

