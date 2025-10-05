Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tadej Pogacar luce el maillot de campeón de Europa ayer en el podio, que no va a usarlo porque el de arcoíris prevalece. AFP

No hay nadie quien mire a los ojos a Pogacar

Pogacar vuelve a exhibirse con otro ataque lejano, esta vez a 76 kilómetros de meta, para adjudicarse el Campeonato de Europa, con Evenepoel segundo

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:28

En Kigali, en Ardeche, en los Pirineos o en Flandes. Da igual dónde ni sobre qué terreno. El resultado de una carrera en la que ... Tadej Pogacar participe empieza a ser siempre el mismo y la manera en la que lo hace, también. El esloveno ganó el Campeonato de Europa en otra muestra de su superioridad sobre el resto, grupo en el que Remco Evenepoel volvió a ser el mejor, consuelo que le empieza a sonar repetitivo al belga pero que no debe de restarle valor. Tercero fue el nuevo fenómeno francés Paul Seixas, de solo 19 años.

