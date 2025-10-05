No hay nadie quien mire a los ojos a Pogacar

En Kigali, en Ardeche, en los Pirineos o en Flandes. Da igual dónde ni sobre qué terreno. El resultado de una carrera en la que ... Tadej Pogacar participe empieza a ser siempre el mismo y la manera en la que lo hace, también. El esloveno ganó el Campeonato de Europa en otra muestra de su superioridad sobre el resto, grupo en el que Remco Evenepoel volvió a ser el mejor, consuelo que le empieza a sonar repetitivo al belga pero que no debe de restarle valor. Tercero fue el nuevo fenómeno francés Paul Seixas, de solo 19 años.

El Campeonato de Europa no es una prueba con una larga trayectoria –la de ayer fue su décima edición– y conquistarlo no quita el sitio en el palmarés a grandes vueltas, monumentos u otras clásicas, pero la lista de participantes, con Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Ayuso, Skjelmose o Almeida, invitaba a presenciar una gran jornada de ciclismo. El problema –bendito problema– en este tipo de días es que para cuando la televisión conecta y el aficionado se sienta en el sofá después de comer, la carrera ya está resuelta.

El recorrido, en la región francesa de Ardeche –donde ya hay una clásica a principio de año– y sobre 202,5 kilómetros exigentes, daba juego y Bélgica apostó por mover el árbol desde bien temprano. Contaba con un equipo más fuerte que Eslovenia y se movió en bloque a 109 de meta para dejar a Tadej Pogacar sin compañeros, pero como declaró Evenepoel después, «es tan fuerte que ni siquiera necesita un equipo. Y ha quedado probado».

El movimiento creó un numeroso grupo en el que, efectivamente, Pogacar estaba solo frente a dos belgas, tres daneses, tres franceses o dos italianos. Sobre el papel todo era ideal, pero el esloveno fue práctico: cuanto antes atacara, menor serían los problemas que pudieran surgir para controlar los posibles movimientos. Y como la distancia no es algo que le asuste, aceleró a 76 de meta en una cota de 7 kilómetros al 7,2% y solo Evenepoel resistió... hasta que la lógica de los varios se impuso.

Para cuando Eurosport conectó a las 15.10 horas –estaba emitiendo previamente solo en la plataforma de HBO– lo único que quedaba por delante era ver la cabalgada en solitario de Pogacar y saber cómo Evenepoel iba a solventar la situación de encontrarse con Ayuso, Seixas y Scaroni. Lo logró a 38 de meta porque, como lo demostró en Ruanda, es también muy superior al resto. Terminó segundo y Seixas se deshizo de Ayuso primero y de Scaroni después para firmar un bronce brillante.

A por la 'manita' en Lombardía

La de este domingo fue la victoria 18 de Pogacar este 2025. «Me alegro de haber ganado otro título», transmitió. «Cada año lo que quiero es superarme y probar carreras diferentes». Esta semana podrá llegar a la veintena con Tres Valles Varesinos de mañana y el quinto Monumento de la temporada el sábado, Il Lombardia, donde aspira a la quinta victoria consecutiva.

El esloveno va tachando de la lista las carreras que le quedan sin ganar, donde aún siguen la Vuelta, Milán-San Remo, París-Roubaix, la Itzulia o la Clásica.