Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La selección de Eslovenia, en el entrenamiento de este sábado. S.C.F.
Ciclismo

Un Campeonato de Europa de lujo con tintes de Mundial

Vingegaard se suma a Pogacar y Evenepoel para ampliar el elenco de figuras sobre un trazado duro y exigente en el departamento de Ardèche

Luca Corsi

san sebastián.

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Únicamente tres carreras del calendario internacional de 2025 han tenido la suerte de reunir al trío Pogacar-Evenepoel-Vingegaard. El Dauphiné y el Tour de ... Francia eran las dos anteriores. El Europeo en línea de hoy en el departamento francés de Ardèche es la tercera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Alcaldes donostiarras para un cambio de época
  9. 9

    El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento
  10. 10 Así son las aproximaciones visuales en el aeropuerto de Hondarribia: «Cada aterrizaje es un reto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un Campeonato de Europa de lujo con tintes de Mundial

Un Campeonato de Europa de lujo con tintes de Mundial