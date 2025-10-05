Un Campeonato de Europa de lujo con tintes de Mundial

Únicamente tres carreras del calendario internacional de 2025 han tenido la suerte de reunir al trío Pogacar-Evenepoel-Vingegaard. El Dauphiné y el Tour de ... Francia eran las dos anteriores. El Europeo en línea de hoy en el departamento francés de Ardèche es la tercera.

Jonas Vingegaard se suma a la dupla protagonista del Mundial de Ruanda, donde Evenepoel se adjudicó el título de contrarreloj y Pogacar revalidó el maillot arcoíris de fondo en ruta. El belga, plata detrás del esloveno el pasado domingo en Kigali, viene de ganar este miércoles la crono de los Campeonatos de Europa.

El danés no quiere ser menos que sus dos antagonistas sobre un recorrido exigente, duro, apto para los tres y donde seguramente Pogacar querrá demostrar de nuevo la valía exhibida a lo largo de la presente campaña en las pruebas de un día del máximo nivel. El trazado de 202,5 kilómetros, compuesto por dos circuitos, presenta estas subidas: tres a Saint Romain de Lerps (7 kilómetros al 7,2% de pendiente media), tres a Costebelle (0,3 km. al 6%) y seis a Val d'Enfer (1,6 km. al 9,7%), las últimas cerca de la línea de meta.

Se trata de un Europeo con tintes de Mundial, no por la distancia, corta en comparación con los monumentos o la cita del arcoíris, pero sí por la participación y por un recorrido que ha animado incluso a Vingegaard a competir en una prueba de un día, algo que no ha hecho a lo largo del último año. Solo se ha puesto el dorsal en cinco rondas: Algarve, París-Niza, Dauphiné, Tour de Francia y Vuelta a España. Desde que tomó la salida en la Clásica de 2024 se había limitado a correr carreras de una semana o más.

Juan Ayuso, como en el Mundial, encabeza a la selección dirigida por Alejandro Valverde, completada por Igor Arrieta, Markel Beloki, Urko Berrade, Abel Balderstone y Pablo Torres. El jefe de filas demostró en Kigali capacidad para luchar por las medallas, si bien la tarea se antoja complicada ante adversarios de semejante categoría. Skjelmose, Almeida, Christen, Seixas, Scaroni... entran también en las quinielas.