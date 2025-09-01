Ayuso y el UAE se separan

El UAE ha aprovechado el día de descanso de la Vuelta a España este lunes para hacer oficial que Juan Ayuso dejará el equipo a ... final de esta temporada 2025. El conjunto emiratí comunicó que ambas partes «han acordado mutuamente la rescisión anticipada de su contrato, que originalmente estaba previsto hasta 2028. Ayuso permanecerá ahora en la plantilla hasta finales de 2025 después de que se tomara una decisión tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo».

La posición del ciclista de Jávea era insostenible desde hace meses, una vez que su incompatibilidad con Tadej Pogacar, la gran figura del equipo y del ciclismo mundial, era pública y notoria, hasta el punto de que el esloveno nunca alinea a su lado a Ayuso en ninguna carrera desde el Tour de Francia del alo pasado. La relación con Joao Almeida, la segunda referencia del UAE en las vueltas, tampoco es buena, como ha quedado confirmado en esta Vuelta a España. Ayuso maneja jugosas ofertas, entre ellas una del Lidl-Trek.

En el anuncio de la separación entre Ayuso y el UAE, el CEO del equipo, Mauro Gianetti, explica que «Juan ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos. Al mismo tiempo, nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador. Creemos que, en el mejor interés de ambas partes, esta decisión es la más coherente con los valores que definen a nuestra organización. UAE Team Emirates – XRG continuará su camino de crecimiento y desarrollo, confiando en que la identidad y la fuerza del equipo siguen siendo nuestra base. Le deseamos a Juan mucho éxito en el futuro».

Juan Ayuso, por su parte, quiso «agradecer al equipo el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años. He tenido la oportunidad de crecer y competir junto a los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional. Ahora siento que es el momento de tomar un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo al UAE mucho éxito en el futuro».

Ayuso, de 22 años, ocupa el puesto 49 de la general de la Vuelta, donde ganó la etapa de Cerler. Esta temporada también se anotó una victoria en el Giro de Italia, una etapa y la general de Tirreno-Adriático, otra etapa en la Volta, el Trofeo Laigueglia y la Drome Classic. El año pasado ganó la Itzulia y es una pieza cotizada en el pelotón.