Ayuso se tapa los oídos en la celebración de su victoria de etapa en Cerler, en la séptima etapa de la Vuelta. EFE

Ayuso y el UAE se separan

El conjunto emiratí hace oficial la salida a final de temporada del ciclista de Jávea, que maneja ofertas importantes como la del Lidl-Trek

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:49

El UAE ha aprovechado el día de descanso de la Vuelta a España este lunes para hacer oficial que Juan Ayuso dejará el equipo a ... final de esta temporada 2025. El conjunto emiratí comunicó que ambas partes «han acordado mutuamente la rescisión anticipada de su contrato, que originalmente estaba previsto hasta 2028. Ayuso permanecerá ahora en la plantilla hasta finales de 2025 después de que se tomara una decisión tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo».

