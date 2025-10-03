Ane Santesteban cuelga la bici. La ciclista errenteriarra pone fin a los 34 años a una carrera larga y sólida de 17 temporadas en las ... que ha formado parte sin interrupción de la élite internacional. Aunque tenía un año más de contrato con el Laboral Kutxa, se retira condicionada por los problemas de salud que le hicieron pasar un calvario en 2024 y de los que se ha recuperado en la que, a la postre, ha sido su última temporada. Este 2025 ha podido volver a correr aunque no ha alcanzado su nivel anterior. Se despedirá el domingo en el Gran Premio Ciudad de Eibar, donde arrancó su periplo en la élite en el equipo Debabarrena, en 2009.

La errenteriarra deja el ciclismo profesional después de una trayectoria en la que se ha codeado con las mejores de forma estable durante más de una década, con especial brillo en las grandes vueltas y en las clásicas de las Ardenas. Con tres top-10 en el Giro, la carrera más importante del calendario hasta que regresó el Tour, y otro en la ronda francesa y en la Vuelta, también atesora puestos de honor en pruebas como la Flecha Valona, Lieja-Bastogne-Lieja o Strade Bianche. Ha disputado once Mundiales y dos Juegos Olímpicos.

A Ane Santesteban le detectaron a finales de 2024 un quiste en el ovario y endometriosis, causa de sus problemas durante aquella temporada en la que estuvo muy lejos de su nivel. La forma en la que se enfrentó a la enfermedad, haciéndola pública con el deseo de servir de ayuda a otras mujeres en la misma situación, le hizo ser un referente, como ya lo había sido en el aspecto puramente deportivo.

Se retira dejando al Laboral Kutxa a las puertas de la categoría World Tour y con una ciclista como la zarauztarra Usoa Ostolaza asentada ya en el máximo nivel, a la que ha servido de apoyo desde su fichaje por el equipo en 2024, tras un periplo de tres temporadas por el Jayco del World Tour. Corredora de pocas victorias, un Campeonato de España, aunque en este 2025 estuvo a punto de volver a ganarlo y solo una caída cuando iba en cabeza en solitario le impidió levantar los brazos, Santesteban ha sido una ciclista muy sólida en el alto nivel, en el calendario internacional, y ha desarrollado una labor destacada en la conquista de condiciones laborales más dignas para el pelotón femenino.

El domingo correrá su última carrera en Eibar. Una prueba internacional en la que estará acompañada en su equipo por Ostolaza, la tolosarra Naia Amondarain e Idoia Eraso, y en la que también correrán los equipos guipuzcoanos Grupo Eulen y Zatika, visualizando una estructura de futuro ya en marcha para el ciclismo femenino.