Ane Santesteban, en la rueda de prensa en la que ha anunciado su adiós. Morquecho
Ciclismo

Ane Santesteban cuelga la bici

La errenteriarra se retira del ciclismo a los 34 años, aunque tenía firmada una temporada más con el Laboral Kutxa

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Elorrio

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:18

Comenta

Ane Santesteban cuelga la bici. La ciclista errenteriarra pone fin a los 34 años a una carrera larga y sólida de 17 temporadas en las ... que ha formado parte sin interrupción de la élite internacional. Aunque tenía un año más de contrato con el Laboral Kutxa, se retira condicionada por los problemas de salud que le hicieron pasar un calvario en 2024 y de los que se ha recuperado en la que, a la postre, ha sido su última temporada. Este 2025 ha podido volver a correr aunque no ha alcanzado su nivel anterior. Se despedirá el domingo en el Gran Premio Ciudad de Eibar, donde arrancó su periplo en la élite en el equipo Debabarrena, en 2009.

