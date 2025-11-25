Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

David Etxebarria, Ane Sarrionandia (Amenabar) e Ismael Etxarri, con el nuevo maillot.
Ciclismo

Amenabar se suma al proyecto del equipo zarauztarra Grupo Eulen

El patrocinio incluye a la formación masculina, con 14 ciclistas, y a la femenina, con diez corredoras

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:36

En un campo amateur en que toda ayuda es poca para hacer frente a las exigencias de la categoría, la llegada de nuevos patrocinadores siempre ... es una noticia de la máxima importancia. El Grupo Eulen suma un nuevo nombre al frontal de su maillot, la constructora Amenabar, que se incorpora al proyecto del equipo zarauztarra, que a partir de la próxima temporada se denominará Grupo Eulen-Amenabar.

