Ciclismo Errazkin: «Admito mi error pero confío en que no voy a tener una sanción» Xuban Errazkin defiende que el resultado adverso en un control antidopaje se zanje «con una multa por no presentar el AUT» para medicar su asma OSKAR ORTIZ DE GUINEA Jueves, 16 agosto 2018, 07:41

Xuban Errazkin afronta desde hace «mes y medio» la defensa por el resultado adverso en dos controles antidopaje durante el Gran Premio Abimota, en el que el 16 de junio estrenó su palmarés al ganar la cuarta etapa. Al usurbildarra del Vito-Feirense se le detectó terbutalina en su orina, una sustancia para tratar el asma que solo está autorizada bajo prescripción. El ciclista asegura que en el momento del control informó de la ingesta del producto, pero no presentó la pertinente Autorización de Uso Terapéutico (AUT).

Siempre según Errazkin (Usurbil, 1996), tuvo conocimiento del expediente abierto «dos semanas después del control. Me lo dijo mi director y preparador, Joaquim Andrade. Me preguntó si había presentado el AUT, y le dije que no sabía ni lo que era». A partir de ese instante, con el equipo, presentó «la documentación en regla y confío en que quede en una multa económica. Estoy convencido de que no recibiré una sanción deportiva».

Puede competir

De momento, no se le considera positivo, sino un resultado adverso y puede competir. De hecho, ha corrido la Volta a Portugal, en la que el domingo acabó decimosexto y mejor joven. Sin embargo, su caso salió a la luz ayer en la prensa portuguesa, en el diario 'Record', y de ahí al mundo. «Me hace mucho daño que se hable de positivo. Se dan más casos como el mío que se resuelven sin trascender». Estima que «según me dicen, el lunes tendré la resolución de la AEPSAD (Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte). Aunque se resuelva bien, mi imagen está manchada».

Sostiene que «hace tres años, siendo aficionado, se me diagnosticó asma. Recurrí a un alergólogo deportivo de Navarra, que me recetó Ventolin y Terbasmin. Ya informé de ello al equipo cuando me ficharon y siempre lo he comunicado en los controles. Y ahora el propio alergólogo ha participado en la documentación presentada».

Aunque ambos productos dilatan las vías respiratorias -se cierran por el asma inducido por el esfuerzo que exigiría la alta competición-, sus requisitos normativos son distintos. A diferencia del salbutamol (Ventolin) que tan popular hizo Chris Froome tras su caso en la pasada Vuelta a España, la terbutalina (Terbasmin) no está permitida hasta una cierta cantidad y bajo prescripción médica. Su tolerancia es cero y siempre con un AUT, lo que Errazkin, al parecer, «desconocía».

Errazkin explica que «aunque a mí nadie me ha notificado nada ya que todo lo sé por mi director, hace unos días el expediente llegó a la Federación Española. De momento, me ha costado no ir al Tour del Porvenir, que lo había preparado muy bien, aunque entiendo al seleccionador, Pascual Momparler, con el que tengo buena relación». El valenciano ha convocado a Gotzon Martín e Ibai Azurmendi (Fundación Euskadi), Fernando Barceló (Euskadi-Murias), Jaime Castrillo (Movistar), Juanpe López (Polartec) y David González (Caja Rural).