La AP-8 vuelve a registrar siete kilómetros de retenciones en la muga
Cinco activistas obligan a detener a los ciclistas del Israel Premier-Tech.

Activistas propalestinos obligan a parar al equipo Israel en la contrarreloj de La Vuelta

Cinco manifestantes se han cruzado en mitad de la carretera y los ciclistas han tenido que frenar en medio de la prueba

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:23

Cinco manifestantes propalestinos se han cruzado en la carretera y han obligado a detenerse a los ciclistas del equipo Israel Premier-Tech que estaban realizando ... la contrarreloj por equipos de la cuarta etapa de La Vuelta. Estos activistas se han situado en mitad del recorrido, con pancartas y banderas de Palestina, y los ciclistas se han tenido que frenar y alguno ha tenido que echar el pie a tierra.

