Activistas propalestinos obligan a parar al equipo Israel en la contrarreloj de La Vuelta

Cinco manifestantes propalestinos se han cruzado en la carretera y han obligado a detenerse a los ciclistas del equipo Israel Premier-Tech que estaban realizando ... la contrarreloj por equipos de la cuarta etapa de La Vuelta. Estos activistas se han situado en mitad del recorrido, con pancartas y banderas de Palestina, y los ciclistas se han tenido que frenar y alguno ha tenido que echar el pie a tierra.

El equipo israelí, afincado en Girona, donde se estaba realizando la etapa, ha perdido 45 segundos en meta respecto al mejor tiempo, en el momento que han cruzado la pancarta el Lidl-Trek.

La organización BDS, que impulsa el boicot y sanciones tanto a empresas israelís como a multinacionales que venden, abastecen u ofrecen servicios al Estado sionista, llamó al boicot a Israel con acciones pacíficas en la Vuelta y ha sido pisar suelo español por primera vez y aparecer la primera actividad propalestina.

Juste avant le passage d'Israël-Premier Tech, cinq manifestants pro-Palestine ont bloqué la route sur ce contre-la-montre par équipes. Les coureurs ont dû ralentir, perdant quelques secondes. #LaVuelta25

«Somos conscientes que hay una polémica entorno al equipo de Israel porque existe algún movimiento que pide su no participación en la carrera, pero no lo podemos expulsar de La Vuelta. Es imposible y está en la carrera por derecho propio», declaró Javier Guillé, director de La Vuelta, con respecto al equipo propiedad de los multimillonarios israelíes Ron Baron y Sylvan Adams.