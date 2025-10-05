Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Olano, con el maillot de Duitama. Fotos Arizmendi
30 años de su título mundial de ciclismo

Abraham Olano: «Pinché en la curva del cementerio...»

El exciclista de Anoeta ha viajado a Colombia para celebrar los 30 años de su título mundial, conquistado en 1995 en Duitama

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:27

Comenta

El 8 de octubre de 1995 Abraham Olano se proclamó campeón del mundo en Duitama, Colombia. El miércoles se cumplen treinta años de una carrera ... inolvidable, en la que el ciclista de Anoeta ganó por delante de las dos mayores figuras del momento, Miguel Indurain y Marco Pantani, en un desenlace insuperable en el que no faltó de nada. Para la historia, el título mundial y la imagen de Olano llegando a meta con la rueda trasera pinchada. Ha viajado hasta Duitama para participar en las celebraciones del 30 aniversario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Alcaldes donostiarras para un cambio de época
  9. 9

    El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento
  10. 10 Ion Mikel, veinte años al mando de los fogones del Hotel Londres de San Sebastián: «Más que un equipo, somos una familia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abraham Olano: «Pinché en la curva del cementerio...»

Abraham Olano: «Pinché en la curva del cementerio...»