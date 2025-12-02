Partido clave para las Guerreras hoy ante Serbia para arrancar bien la Main Round

La selección española arranca hoy (15.30 horas) la segunda fase del Mundial de balonmano que se disputa en Alemania y Países Bajos ante la ... potente selección de Serbia, que en la primera fase venció en dos encuentros. Los mismos guarismos que las Guerreras que cayeron en el choque ante Islas Feroe pero se repusieron dos días después frente a Montenegro.

El partido ante las serbias es clave puesto que la previsión frente a las otras dos rivales de las Guerreras es claro: Islandia es un equipo asequible, mientras que Alemania, uno de los anfitriones, parece estar por encima de las de Ambros Martín.

España llega tras ganar a Montenegro, mientras que Serbia viene de perder 21-30 contra Alemania. Las balcánicas se vieron superadas por las teutonas, acumularon muchas sanciones y exclusiones y en la primera mitad ya caían por diez goles. En la segunda mitad mejoraron su juego pero no pudieron pelear el partido.

Atrás quedaron los años dorados de Serbia en los que fue cuarta en el Europeo de 2012 y subcampeona del mundo al año siguiente. Mezcla juventud y veteranía con la pivote Dragana Cvijic (35 años) como estandarte junto a la extremo derecho Katarina Krpez-Slezak (37 años). Jovana Jovovic (23 años) aporta savia nueva desde el lateral izquierdo.

El segundo encuentro de las Guerreras en esta Main Round se disputará el jueves en el Westfalenhalle de Dortmund contra Islandia, que concluyó la primera fase como tercera del grupo C. El equipo español finalizará su andadura el sábado ante Alemania, que cuenta hasta el momento sus partidos por victorias, por lo que parte con cuatro puntos en la fase principal.