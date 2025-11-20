Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estes Somaza, jugadora del Bera Bera, lanza a portería con las Guerreras. v
Balonmano

Las Guerreras comienzan hoy su último test en Noruega antes del Mundial

Iris Moreno

Iris Moreno

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

La selección femenina de balonmano llegó ayer a Bergen, Noruega, donde hoy comienza su participación en la Posten Cup, el último test competitivo antes ... del Campeonato del Mundo 2025, que comienza el miércoles 26. El equipo dirigido por Ambros Martín afronta este torneo de cuatro naciones con el objetivo de afinar su juego ante tres rivales de máximo nivel, Noruega, Serbia y Hungría. El torneo se disputa desde hoy hasta el domingo en el Sotra Arena de Straume. España debuta hoy (18.15 h.) ante la anfitriona.

