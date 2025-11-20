Las Guerreras comienzan hoy su último test en Noruega antes del Mundial

La selección femenina de balonmano llegó ayer a Bergen, Noruega, donde hoy comienza su participación en la Posten Cup, el último test competitivo antes ... del Campeonato del Mundo 2025, que comienza el miércoles 26. El equipo dirigido por Ambros Martín afronta este torneo de cuatro naciones con el objetivo de afinar su juego ante tres rivales de máximo nivel, Noruega, Serbia y Hungría. El torneo se disputa desde hoy hasta el domingo en el Sotra Arena de Straume. España debuta hoy (18.15 h.) ante la anfitriona.

Los tres partidos servirán para evaluar sensaciones, ajustar sistemas y tomar las últimas decisiones antes del debut en Alemania. El seleccionador ha convocado a 18 jugadoras, de entre las que saldrá la lista definitiva de 16 o 17 que disputarán el Mundial. Forman parte de esa lista ocho jugadoras del Bera Bera: Etxeberria, Erauskin, Tchaptchet, Arroyo, Álvarez, Somaza, Prades y Wiggins.

Once del Bera Bera

Se presenta un Mundial con una participación histórica de jugadoras del Super Amara Bera Bera, ya que además de las ocho jugadoras que forman parte de la expedición de las Guerreras, Elke Karsten y Shula Gavilán son habituales con Argentina y Brasil ha llamado a Micaela Rodrigues.