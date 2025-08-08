Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Mikel Zabala, en una imagen de archivo.

Victoria por la mínima (31-30) del Bidasoa ante el Anaitasuna en su primer amistoso

DV

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:34

El Irudek Bidasoa Irun logró este viernes en Orio vencer por la mínima (31-30) al Anaitasuna en el primer encuentro amistoso de la pretemporada. ... Los de Álex Mozas ya llevan varias semanas entrenándose en Artaleku con la mirada puesta en la eliminatoria previa europea que disputarán ante el Braga a finales de mes, por lo que desde ya todo suma para que esta nueva campaña arranque con los amarillos disputando la fase de grupos de la European League.

