Victoria por la mínima (31-30) del Bidasoa ante el Anaitasuna en su primer amistoso

El Irudek Bidasoa Irun logró este viernes en Orio vencer por la mínima (31-30) al Anaitasuna en el primer encuentro amistoso de la pretemporada. ... Los de Álex Mozas ya llevan varias semanas entrenándose en Artaleku con la mirada puesta en la eliminatoria previa europea que disputarán ante el Braga a finales de mes, por lo que desde ya todo suma para que esta nueva campaña arranque con los amarillos disputando la fase de grupos de la European League.

El siguiente compromiso de pretemporada de los irundarras será el amistoso que disputarán ante el Blendio Balonmano Sinfín en Artaleku el próximo viernes a las 12.00 horas, mientras que al día siguiente, sábado 16, jugarán de nuevo ante Anaitasuna en el polideportivo Plazaola de Lekunberri a partir de las 19.00 horas.

Camiseta 'Lurraldea gara'

Además, el club dio a conocer las nuevas equipaciones que lucirá el Irudek Bidasoa Irun. Con el lema 'Lurraldea gara', la nueva indumentaria pone en valor la Euroregión, «ese territorio transfronterizo que compartimos entre Euskadi, Iparralde y el norte de Navarra», pusieron en valor desde el club amarillo. La camiseta refleja «el camino recorrido por el club, que ha sabido tejer vínculos sólidos con numerosos pueblos, clubes convenidos e instituciones a ambos lados de la muga».

La camiseta incorpora un patrón gráfico formado por los nombres de todos los pueblos con los que el club mantiene vínculos activos. «Un mapa simbólico que representa la identidad compartida del territorio. En la parte trasera del cuello se integran también los escudos de las siete provincias a las que llega la expansión del club, junto a la Ikurriña como emblema de unión cultural», explicaron.

Por su parte, el portero amarillo David Faílde abandonó por lesión la concentración de los Hispanos Juveniles en el Mundial de Egipto. Los de Nacho Moyano lograron el jueves la clasificación a la Main Round tras vencer 38-35 a Croacia por lo tanto Unai Barreto continuará su periplo con la selección.