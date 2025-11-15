Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El extremo Xavi Tuà se enfrentará hoy a su anterior equipo. ROYO
Bidasoa Irun

No hay sitio para todos en el podio de la Liga Asobal

El Irudek Bidasoa Irun recibe a un Logroño que va segundo tras haber ganado sus últimos cinco partidos (17.30)

Iñigo Aristizabal

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Todavía no se ha cubierto ni el primer tercio de la Liga Asobal pero el partido que Irudek Bidasoa Irun y Dicorpebal Logroño La ... Rioja jugarán hoy a las 17.30 en Artaleku puede ser determinante para la clasificación final. Y hablamos de dos equipos que van a pelear por la segunda posición y por el podio.

