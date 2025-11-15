No hay sitio para todos en el podio de la Liga Asobal

Todavía no se ha cubierto ni el primer tercio de la Liga Asobal pero el partido que Irudek Bidasoa Irun y Dicorpebal Logroño La ... Rioja jugarán hoy a las 17.30 en Artaleku puede ser determinante para la clasificación final. Y hablamos de dos equipos que van a pelear por la segunda posición y por el podio.

Un podio en el que en las cinco últimas temporadas han estado Granollers (cuatro veces), Bidasoa (tres), Cuenca, Torrelavega y Logroño. El equipo conquense ha bajado el nivel pero a esos cuatro se puede sumar al Ademar León y tenemos un quinteto peleando por dos plazas.

El Logroño llega a Artaleku con cinco victorias consecutivas, una racha que nadie más, salvo el Barça, ha podido firmar esta temporada. Por contra, la hoja de servicios reciente del Bidasoa habla de cuatro derrotas en los cinco últimos partidos, incluyendo los europeos.

Alex Mozas asume los resultados, aunque «hay que contextualizarlos mucho». Se refiere sobre todo a la calidad de rivales como Barça y Flensburg-Handewitt o a perder un punto con el tiempo cumplido en Torrelavega. «Asumimos que tenemos que mejorar, pero no podemos venirnos abajo por derrotas en las que el equipo ha sido competitivo ni olvidar que estamos a un punto del segundo puesto». De esos cuatro partidos, dos se resolvieron por la mínima y los otros dos, por dos y tres goles.

El entrenador madrileño prefiere mirar al futuro con optimismo: «En cuatro días podemos superar el segundo de la clasificación y pasar a la siguiente fase de la European League». Y sabe cuál es una de las claves para que lleguen los buenos resultados: «Dar un plus más de esa intensidad defensiva que quizás nos ha faltado en estos dos partidos».

Mejorar en defensa

Entiende que «para ganar al Logroño, tendremos que mejorar en defensa porque ellos seguro que estarán en buenos números defensivos y de portería, siempre lo están». Sin olvidar que el equipo rival tiene «muchos recursos ofensivos, mucha variedad».

Asume Mozas que «en el aspecto defensivo es donde peor nos estamos encontrando en estos últimos partidos y era lo que nos había facilitado todo lo que habíamos conseguido anteriormente».

Quiere erradicar esa «sensación que tenemos de que vamos un segundo tarde respecto a los atacantes, sobre todo en las dos primeras partes de los últimos partidos. Luego en el seis contra seis estuvimos bien pero no podemos tirar a la basura en el aspecto defensivo treinta minutos contra equipos de este nivel, porque te condena a ir a remolque». El primer tiempo en Torrelavega acabó con 19-14 y con 20-18 se llegó al descanso en Saint-Raphael. Rescata también que «hay que darles su mérito a nuestros rivales, hicieron grandísimos partidos, les salió prácticamente todo».