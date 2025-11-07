Alex Mozas: «Contra rivales directos son más que dos puntos»

El regreso a la competición tras el parón de selecciones llevará al Irudek Bidasoa Irun este sábado a Torrelavega para enfrentarse, a partir de las ... 18.30 (Teledeporte) a un equipo al que aventaja en dos puntos.

Alex Mozas tiene claro que partidos de este tipo son «muy motivantes. Nos enfrentamos a un rival directo en su casa y todo lo que se pueda ganar contra los equipos de arriba son puntos que en vez de dos valen tres».

Es un partido importante para «alejarlos un poco en la clasificación» pero advierte que «el Torrelavega viene de dos derrotas seguidas y esa necesidad suya nos dificulta aún más». Además, destaca que «el apoyo que tienen en el Vicente Trueba es una barbaridad y va a ser un partido muy difícil».

Considera Mozas que su rival de mañana «es un poco nuestra antítesis, en el sentido del juego pausado, muy elaborado, con pocas pérdidas. Donde sí que somos muy parecidos es a nivel defensivo, somos dos equipos que nos basamos mucho en defender». Espera que «podamos imponer nuestro ritmo y llevar el partido a un ritmo alto, que es lo que nos interesa a nosotros».

No ha sido fácil preparar el partido al tener seis jugadores con sus selecciones y lesionados Rodrigo Salinas y Dariel García. «Tener a siete jugadores convocados por sus selecciones también refrenda el buen trabajo que estamos haciendo. Nos faltaba casi la mitad pero hemos preparado el partido en tres días, que es mucho más de lo que tenemos en semanas europeas, con lo cual no hay excusa en ese sentido».

De sus compromisos internacionales los jugadores han vuelto «bien, casi todos. Tenemos dudas con el estado físico de algunos, que no se resolverán hasta el último momento, pero con la profundidad que tenemos en la plantilla eso nunca va a ser una excusa».

Extrañamente, el Torrelavega ha conseguido más puntos fuera (seis) que en casa (tres). «Está teniendo mucho mejor rendimiento fuera de casa que en casa tanto la temporada pasada como en ésta y, de hecho, en Granollers hicieron un gran partido. En casa no están jugando tan bien pero el apoyo que tienen allí siempre es un plus y nosotros tenemos que intentar abstraernos de ese ambiente».

Esta semana se ha oficializado la renovación hasta 2029 de Mozas, que se muestra «muy contento por la confianza que el club ha puesto en mí y en mi cuerpo técnico». Que el contrato sea para tres años más se debe a que «veo mucho futuro, veo muchas posibilidades. El club está creciendo mucho en todos los sentidos, ahora con el pabellón en el horizonte, con un segundo equipo español en Champions League, que tenemos que aspirar a ser nosotros. Son muchos factores y sobre todo, lo más importante, el material humano que hay aquí para trabajar. Los jugadores jóvenes y no tan jóvenes también».

El madrileño reconoce que «a veces peco de ambición desmedida y veo que el club también la tiene. Querer volver a ser un club grande en Europa es lo que me llama. Trabajar para eso, que luego se alcanzará o no, pero al menos no vamos de tapados y tenemos claro que queremos crecer».