Mozas: «No es el momento ideal para un partido en el que nos jugamos tanto»

El Irudek Bidasoa prepara con mimo el partido de ida de la fase previa de la European League que el sábado (18.30) le enfrenta ... al Braga portugués. Álex Mozas cuenta con toda la plantilla a su disposición tras reservar a varios jugadores ante el Limoges y tendrá que hacer convocatoria. El técnico madrileño augura una eliminatoria complicada tanto por la calidad del rival como por el momento en el que llegan dos partidos muy importantes para el devenir de la temporada.

«Nunca me había pasado algo así», comenta Mozas sobre el hecho de tener que jugarse una clasificación en los dos primeros partidos de la temporada. «Hemos cambiado la pretemporada, yendo al grano desde el principio, trabajando el modelo de juego más que la carga física. Eso se ha notado en Egia, que normalmente es un torneo en mitad de pretemporada y en el que la gente no está tan fina pero en el que nosotros hemos tenido que estarlo. Eso ahora lo vamos a notar para bien, pero quizás lo podamos pagar a medio plazo, por lo que habrá que ajustar las cargas durante la temporada. Está claro que no es el momento ideal para un partido en el que nos jugamos tanto, pero lo hacen ellos y lo hacemos nosotros».

Ese Torneo de Egia ha dejado en el preparador madrileño la certeza de que «somos muy competitivos y que podemos afronta partidos de ese nivel. Ese fin de semana estaba marcado en rojo porque eran rivales de mucha entidad y la verdad es que salimos con buena sensación, por lo que entiendo que, aún teniendo mucho por mejorar, estamos contentos y con la ilusión de que vamos a ser competitivos el sábado».

Mozas califica esta eliminatoria como «el primer gran objetivo de la temporada» para «volver a disfrutar de una competición que tanto nos dio el año pasado y que hizo crecer mucho al equipo».

Del rival, al que ha visto «en cuatro partido», tiene reticencias. «Creo que han escondido bastantes cosas», afirma. «Han tenido jugadores con las selecciones juvenil y júnior, con lo cual que no se han podido incorporar hasta ahora. Es un equipo que ha perdido a sus dos centrales del año pasado, pero ha fichado a gente muy buena y con experiencia como Fabio Magalhaes que es internacional muchas veces con Portugal. Es un equipo que juega bien, muy trabajado, con un entrenador que lleva muchos años allí. Sabe muy bien a lo que juega, tiene mucha variedad. Juega muy bien el siete contra seis, defiende 6:0 y 5:1. Es un buen equipo», ratifica.

De cara al sábado, Mozas no se marca ningún objetivo concreto en lo que a diferencia de goles se refiere. «No nos importa el partido de vuelta», dice. «Simplemente hacer nuestro juego porque eso nos va a acercar a la victoria seguro».

Eso sí, reconoce que la vuelta será muy complicada. «Jugar allí es peligroso porque pierden muy pocos partidos. El año pasado jugó la previa contra Ademar y les ganó allí. Hay que intentar hacer un buen partido aquí, ver qué pasa y afrontar una vuelta que será dura, más en Braga que es un campo especial, pequeño. Una encerrona».