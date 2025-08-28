Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Álex Mozas, durante la rueda de prensa de este jueves en Artaleku Gorka Estrada
Balonmano

Mozas: «No es el momento ideal para un partido en el que nos jugamos tanto»

El técnico del Irudek Bidasoa lamenta arrancar la temporada disputando la eliminatoria europea ante el Braga pero asegura que el equipo «es competitivo»

Bruno Parcero

Bruno Parcero

Irun

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:16

El Irudek Bidasoa prepara con mimo el partido de ida de la fase previa de la European League que el sábado (18.30) le enfrenta ... al Braga portugués. Álex Mozas cuenta con toda la plantilla a su disposición tras reservar a varios jugadores ante el Limoges y tendrá que hacer convocatoria. El técnico madrileño augura una eliminatoria complicada tanto por la calidad del rival como por el momento en el que llegan dos partidos muy importantes para el devenir de la temporada.

