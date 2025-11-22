El Irudek Bidasoa Irun va con las orejas tiesas a Alicante

La Liga Asobal alcanza este fin de semana su primer tercio y a lo largo del mismo ya se han visto unos cuántos resultados ' ... sorpresa'. Que no lo son tanto porque, salvo el Barça, hay mucha igualdad.

Y con eso en mente viajó ayer el Irudek Bidasoa Irun a Alicante, donde hoy (17.30 horas) se enfrentará a un recién ascendido que llegó con músculo como para quedarse en la Asobal. Arrancó mal la competición –una victoria y seis derrotas– y destituyó a Fernando Latorre y su segundo, el urretxuarra Iker Serrano, logrando desde entonces dos victorias, por diez ante Cangas y en la cancha del Granollers.

Forman parte del equipo alicantino los guipuzcoanos Ander Torriko, quinto máximo goleador de la liga, y los ex-bidasotarras Xabi Barreto y Julen Urruzola. Tras el reencuentro, saludos y abrazos con estos tres paisanos, el Irudek Bidasoa Irun deberá esmerarse para no caer en las redes del Alicante, que cuenta, según Alex Mozas, con «una gran plantilla, con jugadores como Parker, Torriko, Borja Méndez, Aarón... Tiene gente de mucha calidad y está haciendo ahora mismo su mejor balonmano, lo demuestran sus dos últimos resultados».

Los del equipo irundarra venían siendo malos en las últimas semanas pero la moral del equipo es alta tras la victoria del martes ante el Saint Raphael y la forma en la que se produjo. Según Mozas, «realmente no creo que el partido fuese tan distinto a otros. Hicimos un partido muy bueno, como con Flensburg, con Barça, con Logroño en la primera parte... pero en este caso estuvimos un poco más concentrados, un poco más acertados y eso hizo que tuviéramos el control todo el rato, que es quizá lo que nos había faltado en partidos anteriores».

La victoria en la European League «compensa todo el sufrimiento que hemos tenido. Con más o menos motivo, con razón o sin razón, hemos pasado un par de semanas difíciles».

Igual que el año pasado

En las nueve jornadas disputadas el Irudek Bidasoa Irun ha firmado la misma hoja de servicios que en los primeros nueve partidos del curso pasado, cinco victorias, un empate y tres derrotas, y en la European League es segundo y debe sumar los mismos o más puntos que el Saint Raphael para pasar a la Main Round, empezando por los dos que se pondrán en juego el martes en Artaleku contra el colista Potaissa Turda rumano.

España-Serbia, hoy

Por otra parte, después de caer en su estreno ante Noruega (41-19) en la Posten Cup, las Guerreras se medirán a Serbia hoy y cerrarán el torneo mañana frente a Hungría. Dos pruebas de alto nivel que llegan a menos de una semana del inicio del Campeonato del Mundo en Alemania.