El futuro en Europa se decide hoy

El Irudek Bidasoa Irun se juega hoy su futuro europeo en Artaleku, a partir de las 20.45 (ETB4 y DAZN) contra el Saint ... Raphael francés, que tiene dos puntos más y ganó 35-32 la semana pasada.

Dos equipos de cada grupo de la European League pasan a la Main Round y entre Bidasoa y Saint Raphael se decidirá el segundo billete del grupo A. Si el conjunto amarillo gana, empatarán a puntos. Si lo hace por más de tres, tendrá la ventaja del average. Por contra, si gana por menos de tres, ese comodín será para los franceses. Y si es justo por tres, habría que recurrir al average general, que sonreiría al Saint Raphael, 16-0. Los peores escenarios son el empate, que obligaría a los irundarras a sumar tres puntos más que su rival en las dos últimas jornadas, y la derrota, que finiquitaría el grupo A y dejaría fuera al Irudek Bidasoa Irun.

Tras la derrota ante el Logroño, Alex Mozas reconoció que «estamos en un mal momento. Desde que yo estoy aquí, sin duda es el peor momento y tenemos que darle la vuelta para el partido del martes». Ha pasado poco tiempo pero ya ha cambiado el prisma de los bidasotarras. «Hay que seguir para adelante y no titubear en el rumbo que tenemos marcado».

Confianza en el equipo

Por eso, «a pesar de que los últimos resultados no están siendo buenos, a mí no me merma nada la confianza en el equipo. Sobre todo porque sé lo que pueden dar estos jugadores, lo que han dado esta temporada y otras».

La de hoy es «una de esas oportunidades que te dan el deporte y la vida, cuando estás en un mal momento. Aquí se demuestra qué jugador eres, qué entrenador eres, qué persona eres. Es una oportunidad muy buena para crecer, para mejorar y para demostrar de qué estamos hechos independientemente de cuál sea el resultado final».

Recuerda Mozas que «los resultados no dependen sólo de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es cómo afrontamos estos malos momentos, cómo nos levantamos y cómo vamos valientes al siguiente partido a intentar demostrar nuestra mejor versión. Y eso seguro que nos acercará a ganar».

Una de las claves para esta tarde será «conseguir controlar su contraataque, que es su mejor virtud. Ahí tenemos que estar muy finos en nuestro balance defensivo y llevarles a ataques largos, que es donde nos encontramos más cómodos». Quiere que su equipo «esté muy tranquilo en ataque para no darles pie a ellos a poder correr. Porque estoy seguro que en la defensa posicional vamos a estar bien». Como en la primera parte contra el Logroño, encajando sólo doce goles.

El conjunto galo viene de ganar en liga 27-32 al Dijon, penúltimo, y ha subido a la séptima posición.