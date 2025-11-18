Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla del Bidasoa se conjura por la victoria en el entrenamiento de ayer en Artaleku. LUSA
Bidasoa Irun-Saint Raphael (20.45 horas)

El futuro en Europa se decide hoy

El Irudek Bidasoa Irun debe ganar, mejor por más de tres goles, al Saint Raphael en Artaleku

Iñigo Aristizabal

Irun

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Irudek Bidasoa Irun se juega hoy su futuro europeo en Artaleku, a partir de las 20.45 (ETB4 y DAZN) contra el Saint ... Raphael francés, que tiene dos puntos más y ganó 35-32 la semana pasada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  4. 4 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  5. 5 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  6. 6

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  7. 7 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  8. 8

    Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»
  9. 9

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  10. 10 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El futuro en Europa se decide hoy

El futuro en Europa se decide hoy