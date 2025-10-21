Un equipo de Champions en Artaleku

El Irudek Bidasoa Irun se va a enfrentar de forma sucesiva a los rivales más potentes que puede encontrar en la liga y en ... la European League, el Barça, el pasado viernes en su cancha, y el Flensburg Handewitt, hoy en Artaleku a las 20.45 (ETB4 y DAZN). Es el campeón de la European League en las dos últimas ediciones y actual líder de la Bundesliga.

Desde la temporada 1987/88, por Artaleku han pasado Tusem Essen (dos veces), Milbertshofen, Niederwürzbach, Kiel (dos veces), Magdeburgo (dos veces), Gummersbach, Füchse Berlín (dos veces) y Melsungen y, pese al potencial de Alemania, el país que más veces ha visitado el Bidasoa, los nueve primeros perdieron en Irun.

Hoy llega el Flensburg-Handewitt, que tiene fama de 'segundón' en Alemania, porque muchas veces ocupó esa posición, pero la realidad es que, desde su fundación en 1990, ha sido capaz de ganar la Bundesliga (2004, 2018, 2019), la copa alemana (2003, 2004, 2005, 2015), la Copa EHF/European League (1997, 2024, 2025), la Recopa de Europa (2001, 2012) y, como punto culminante, la Liga de Campeones (2014).

Alex Mozas considera que «este equipo, si jugara en la Champions League, seguro que estaría peleando por la Final Four». Pero entre los dieciséis equipos de la máxima competición ya hay dos alemanes y el Flensburg-Handewitt no entró porque fue quinto el curso pasado.

En la actual liga alemana, empezó con dos empates y después ha encadenado siete victorias consecutivas, acumulando en los nueve partidos 330 goles a favor (36,6 de media) y 267 en contra (29,6). Ha sido capaz de marcar 43, 42 y 40 goles hasta la fecha en otros tantos partidos.

Difícil, pero no imposible

Preguntado sobre si es un rival imposible, el entrenador bidasotarra matiza que «prefiero pensar que es muy difícil en vez de imposible, porque si fuera imposible no saldríamos al campo como hicimos en Barcelona o como vamos a hacer mañana (por hoy) con la intención de ganar».

Y si el Irudek Bidasoa Irun tuteó al Barça en el Palau, donde iba ganando 18-19 y llegó con opciones al final del partido (33-31), siente que también puede plantar cara al gigante alemán.

Eso sí, aceptando que «son rivales de un nivel muy alto. Para ganar esos partidos tienes que estar prácticamente perfecto». Pese a la dificultad, «creo que tenemos nuestras opciones. Siempre pienso que este equipo, estos jugadores, son capaces de cualquier cosa y hoy tenemos otra página bonita que escribir en la historia del Bidasoa».

Avanza el madrileño que «nos van a plantear un partido de mucho duelo individual, de uno contra uno. Sus primeras líneas son muy buenos, tres de los cuatro que juegan habitualmente son internacionales, con Dinamarca y Alemania». Teniendo en cuenta que «en lo que más destacan es en el juego individual, ahí es donde en esos duelos tenemos que intentar estar bien». Además, entiende que «todo pasa porque no se vayan a un número altísimo de goles, como están consiguiendo en Bundesliga, siempre cerca de los cuarenta goles. Si somos capaces de bajar esa cifra a cerca de los treinta, creo que podemos tener partido hasta el final».

Estrellas mundiales

En un ejercicio de ficción, ¿qué jugador quitaría Mozas del rival? «Quitaría a seis o siete», bromea. «Si tuviera que elegir uno, a Gola quizás», el pivote alemán. «Creo que no le buscan tanto como para el nivel que él tiene en ataque, pero defensivamente es un titán. Juega los 60 minutos atacando y defendiendo y cada vez que le llega un balón siempre saca algo, me parece un jugador impresionante».

Y eso, en un equipo plagado de internacionales, sobre todo alemanes y daneses (hay siete en la plantilla) y en el que están, por ejemplo, jugadores de talla mundial como el extremo izquierdo Emil Jakobsen o los primeras líneas Simon Pytlick o Marko Grgic, máximo goleador de la pasada Bundesliga con casi nueve de promedio. En la actual liga entre los tres promedian 17 goles (6,6, 5,3 y 5, respectivamente) que, sumando los de Lasse Moller (4,5) y el mencionado Johannes Golla (4), elevan la producción entre cinco jugadores a 25 goles por partido.

El entrenador de los alemanes, Ales Pajovic, «ha estado muchos años en España, ya sabe lo que es el Bidasoa y estoy seguro que no van a venir aquí a pasearse, sino que vendrán con la idea muy clara del equipo que van a tener enfrente».