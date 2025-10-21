Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alex Mozas se dirige a sus jugadores durante el entrenamiento de ayer por la mañana en Artaleku. CD BIDASOA

Un equipo de Champions en Artaleku

El Irudek Bidasoa Irun recibe esta tarde al Flensburg-Handewitt, vigente campeón de la European League y líder de la Bundesliga

Iñigo Aristizabal

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Irudek Bidasoa Irun se va a enfrentar de forma sucesiva a los rivales más potentes que puede encontrar en la liga y en ... la European League, el Barça, el pasado viernes en su cancha, y el Flensburg Handewitt, hoy en Artaleku a las 20.45 (ETB4 y DAZN). Es el campeón de la European League en las dos últimas ediciones y actual líder de la Bundesliga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  5. 5

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  6. 6 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  7. 7 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  8. 8 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un equipo de Champions en Artaleku

Un equipo de Champions en Artaleku