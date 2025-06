No todos los cuentos tienen final feliz

El deporte tiene ramalazos de crueldad y el Irudek Bidasoa Irun lo ha vivido en primera persona este fin de semana. El viernes le ... tocó cara contra el Torrelavega en un partidazo y el sábado fue cruz contra Ademar en otro encuentro vibrante.

A nadie extrañó que el duelo con diecinueve empates y cinco cambios de dueño en el marcador se fuera a la prórroga. Y en un torneo como la copa, con partidos en días sucesivos, en el tiempo extra se notó que el Irudek Bidasoa Irun había tenido un partido con mayúsculas y de 70 minutos el viernes y el ABANCA Ademar León, un duelo plácido ante un equipo de segunda categoría. Y, además, cinco horas más de descanso. Unos estaban duchados a las 18:00, otros llegaron a casa a medianoche y no suele ser fácil conciliar el sueño después de tanta tensión.

Y de esta manera, el cuento que empezó bonito con la designación de Artaleku como sede para la fase final de la Copa del Rey y ha continuado con unas semanas llenas de actividades en torno al balonmano no solo en Irun sino también en Gipuzkoa, no ha tenido final feliz para el Irudek Bidasoa Irun. Lo hubiera sido disputar ayer la final, una sensación que no conoce desde 1997, cuando se proclamó campeón de la Recopa de Europa.

El Bidasoa se queda sin competición europea aunque confía en poder conseguir una invitación por parte de la EHF

En busca del pasaporte

Entrar en la final de la copa, una vez que se confirmó que el Barça la iba a jugar, suponía también un billete para competición europea, el principal objetivo de la temporada. Y se escapó, pero no todo está perdido y hay que confiar en el trabajo de despachos para regresar la próxima campaña a la European League

En ese contexto, Alex Mozas recordó en la rueda de prensa posterior al encuentro que «normalmente el cuarto de la Liga Asobal suele ir, con invitación. Me hubiera gustado que hubiera sido por méritos deportivos en liga o en la copa, pero no ha podido ser y ya está, no hay que darle más vueltas». Conseguir la plaza europea sí pero «nuestro objetivo era llegar a la final porque somos competitivos. Pero no dio para más».

Pese a la eliminación, se mostró «muy orgulloso del equipo, de cómo trabajó, de cómo se repuso a todas las adversidades todo el rato. Y al final, el partido se decidió por detalles. Ellos estuvieron mejor en el tramo final y hay que darles la enhorabuena».

Aprovechó para «poner en valor lo que ha hecho el equipo, no solo en la copa, durante toda la temporada. Estamos dolidos por la derrota, pero por lo menos a mí no me empaña la temporada que hemos hecho y el trabajo tan bueno del equipo».

Un equipo que venía tocado, con solo cuatro puntos de los diez últimos. «Nos hemos repuesto de una situación muy amarga de los últimos partidos de Liga, pero al mismo tiempo llegábamos muy justos a la copa». En cualquier caso, «no me cambia la valoración de la temporada por un resultado. Creo que el equipo ha crecido y esto que nos ha pasado en este final de temporada seguro que en el futuro nos va a ayudar».

Entiende el madrileño que «esto es deporte y la gente valora los resultados, es normal. Los resultados no son los que queríamos, pero estoy muy agradecido a los jugadores por todo lo que nos han dado esta temporada y también en la copa».