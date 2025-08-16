Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El Bidasoa Irun, en el primer encuentro de la pretemporada. ANAITASUNA
Balonmano

Cómoda victoria del Irudek Bidasoa en la primera cita ante sus aficionados

El conjunto irundarra batió al Sinfín (36-20) en el segundo amistoso, el primero como local, de la pretemporada

Lukas Otaegui

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

El Irudek Bidasoa Irun solventó con una cómoda victoria la primera cita del curso 25/26 en su cancha ante el Sinfín. Hasta el ... momento, la pretemporada del equipo irundarra está siendo perfecta. En el primer amistoso lograron una apretada victoria (31-30) ante el Anaitasuna en Orio y la holgada conquista ante los cántabros reafirma su buen inicio de temporada. Sin embargo, el de este viernes fue un triunfo diferente. Era el primer partido que los jugadores disputaban en Artaleku frente a sus aficionados, que pudieron observar como su equipo se iba al descanso con una ventaja de diez arriba (17-7).

