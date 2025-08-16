Cómoda victoria del Irudek Bidasoa en la primera cita ante sus aficionados

El Bidasoa Irun, en el primer encuentro de la pretemporada.

Lukas Otaegui San Sebastián Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Irudek Bidasoa Irun solventó con una cómoda victoria la primera cita del curso 25/26 en su cancha ante el Sinfín. Hasta el ... momento, la pretemporada del equipo irundarra está siendo perfecta. En el primer amistoso lograron una apretada victoria (31-30) ante el Anaitasuna en Orio y la holgada conquista ante los cántabros reafirma su buen inicio de temporada. Sin embargo, el de este viernes fue un triunfo diferente. Era el primer partido que los jugadores disputaban en Artaleku frente a sus aficionados, que pudieron observar como su equipo se iba al descanso con una ventaja de diez arriba (17-7).

El guion de partido estaba claro y muchas cosas tenían que salir mal para que al equipo fronterizo se le escapase la segunda victoria de la pretemporada. Tanto es así que la distancia en el marcador no dejó de aumentar hasta llegar al 36-20 final. El equipo buscará alargar su buen momento esta misma tarde, enfrentándose otra vez contra el Anaitasuna, a las 19.00 horas en Lekunberri.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión