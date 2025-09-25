Choque de trenes en Artaleku

La tercera jornada de la Liga Asobal empieza hoy con un clásico como es el duelo entre Irudek Bidasoa Irun y Ademar León, a partir ... de las 20.30 en Artaleku y retransmitido por Teledeporte. Además de dos partidos mañana, tres el sábado y uno el domingo, lo cual ya implica una fragmentación importante, la visita del Barça al Villa de Aranda se aplaza por la participación de los culés en la Super Globe.

El hecho de jugar primero va a dar al equipo irundarra la posibilidad de quedarse en solitario en una primera plaza que ahora comparte con Barça, Granollers y Torrelavega, los otros equipos que también han ganado sus dos primeros partidos.

No sería determinante dormir como líder, pero sí sintomático del buen momento de los amarillos, que llevan un póker de victorias contando la liga y la European League. Y con ventajas de 9, 6, 7 y 6 goles, sucesivamente.

Enfrente estará un Ademar herido por la derrota ante el Granollers (36-39) y que tiene una sensacional estadística cuando juega en Artaleku, con siete victorias en las últimas diez visitas ligueras y un triunfo más la temporada pasada, el de la semifinal de la Copa del Rey.

Partido marcado en rojo

Alex Mozas asegura que este partido «está marcado en rojo por muchas cosas, para los jugadores y para mí.Creo que ganarlo nos va a dar tres o cuatro pasos adelante de cara a lo que nos viene, que es muy duro también».

Preguntado por el desempeño de los leoneses en Artaleku, el madrileño apunta que «aunque queremos centrarnos en nosotros y en el presente, también nos gustaría quitarnos los fantasmas de temporadas pasadas. Empezamos en Puente Genil la semana pasada y ahora tenemos esta oportunidad en casa. Seguro que vamos a hacer un buen partido, porque estamos trabajando muy bien, la confianza del equipo está muy alta y todo el mundo está aportando mucho».

Alex Mozas no esconde que «estamos en construcción. Los resultados son buenos, pero no estamos cerca de nuestro mejor nivel, estamos a un 60% de lo que podemos, todavía tenemos mucho margen, ajustando un poco todas las piezas nuevas». En cualquier caso, «mientras vas ganando partidos y tienes ese margen, es muy positivo.El problema sería no sacar resultados y estar lejos de tu mejor nivel».

Del equipo leonés destaca que es «muy peligroso al contraataque. Gonzalo Pérez Arce–veinte goles en dos partidos– y Darío Sanz son flechas, que te castigan cada pérdida». Por otro lado, «seguramente es la mejor defensa a la que nos hemos enfrentado hasta ahora».

Guipuzcoanos en el siete ideal

Asobal elige cada semana el siete ideal de la jornada y en el de la segunda hay tres guipuzcoanos, copando la primera línea.

El lateral derecho bidasotarra Julen Mujika marcó ocho goles de ocho lanzamientos, desde el izquierdo Asier Iribar, cedido por el Bidasoa al Villa de Aranda, hizo seis de siete y el central Ander Torriko, del Alicante, marcó trece goles de diecisiete intentos.