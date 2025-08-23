El Bidasoa vence al Rennes y jugará la final del torneo de Egia

El Bidasoa Irun jugará la final del torneo de Egia después de imponerse con claridad (39-27) al Cesson Rennes de la Starligue francesa, que ... el año pasado fue undécimo en una de las ligas más duras del mundo, y en el que juega Asier Nieto tras comunicar la pasada temporada al Bidasoa que no seguiría en el equipo. El de Etxebarri, sin embargo, tuvo que ser sustituido en el minuto 40 tras un golpe en el tobillo en un lance de juego.

El conjunto irundarra fue superior durante todo el encuentro y dominó el marcador de principio a fin. En la grada estuvo presente el seleccionador español Jordi Rivera. Este sábado por la tarde, a partir de las 19.30 horas, pugnará contra el Limoges de Jon Azkue por ser campeón de la XXX edición del torneo de Egia, referencia en los campeonatos de pretemporada.

El Bidasoa Irun arrancó el encuentro con una marcha más que su rival, lo que le permitió ponerse rápidamente 4-0 arriba. Los pupilos de Álex Mozas cogieron ventaja y no permitieron al cuadro galo meterse en el partido. En la segunda mitad de la primera parte, los irundarras pisaron el acelerador y llegaron al descanso con una diferencia notable (23-14).

El partido siguió el mismo guión en la segunda parte, con un Bidasoa Irun muy superior en todas las facetas. Se notaba que este torneo es una prueba de fuego para los bidasoarras, que la semana que viene afrontan la ida de la ronda preliminar de la European League ante el ABC Braga en Artaleku.

La diferencia fue en aumento hasta que el resultado final reflejó un 39-27 que explica bien lo que fue el partido. Xavier González y Mario Nevado destacaron con ocho goles cada uno, mientras que Peciña y Cavero no se vistieron de corto.

Victoria del Bera Bera

El Bera Bera se impuso este viernes al Aula Valladolid 32-23 en un partido más complicado de lo que refleja el resultado final. Con este triunfo, las de Bidebieta se meten en la séptima final del Summer Bag que se juega en Villacelama en siete ediciones disputadas. Hoy a las 20 horas jugará por el título ante el Guardés, que venció al Málaga en penaltis.

Las de Imanol Álvarez arrancaron 0-2 por debajo en el marcador, pero remontaron y no volvieron a ir a contracorriente. A diferencia de lo que hizo en el torneo de Egia, el técnico ermuarra no ha seleccionado dos equipos, sino que ha ido realizando cuando cambios durante el partido. La primera parte finalizó 16-11, pero el gran debe del Bera Bera fueron las pérdidas.

En la segunda mitad la renta fue aumentando y las 13 paradas de Prades evitaron que el Aula se acercara. La máxima goleadora fue Erauskin con seis dianas, aun que el cuadro donostiarra volvió a tener muchas pérdidas.