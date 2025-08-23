Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Mielczarski busca el tiro mientras es agarrado por un rival. GORKA ESTRADA
Balonmano

El Bidasoa vence al Rennes y jugará la final del torneo de Egia

El cuadro irundarra se impuso ayer 39-27 al conjunto francés en un encuentro dominado por los guipuzcoanos

Iker Valverde

Iker Valverde

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

El Bidasoa Irun jugará la final del torneo de Egia después de imponerse con claridad (39-27) al Cesson Rennes de la Starligue francesa, que ... el año pasado fue undécimo en una de las ligas más duras del mundo, y en el que juega Asier Nieto tras comunicar la pasada temporada al Bidasoa que no seguiría en el equipo. El de Etxebarri, sin embargo, tuvo que ser sustituido en el minuto 40 tras un golpe en el tobillo en un lance de juego.

