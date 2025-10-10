El Bidasoa recela de un Huesca que la semana pasada apretó al líder Granollers

La quinta jornada de la Liga Asobal empieza hoy con el partido entre el Irudek Bidasoa Irun y el Bada Huesca, a las 19. ... 00 en Artaleku. A los irundarras les viene bien jugar el viernes, porque el lunes tendrán que desplazarse a Rumanía, donde el martes empezarán una nueva aventura europea, contra el Potaissa Turda.

Alex Mozas advierte que «recibimos a un equipo que siempre es una garantía de buen juego. Tiene un entrenador con muchísima experiencia, con muchos años ya en la Liga, y que hace siempre jugar muy bien a sus equipos».

La temporada pasada «tuvimos dos partidos igualados contra el Huesca. Vinieron aquí en la primera vuelta en unas circunstancias difíciles y compitieron muy bien, y allí ganamos por uno con un siete metros al final». Y eso, con casi el doble de puntos al final de la liga, 39 y 20.

Centrándonos en el presente, el Huesca «viene de un partido muy engañoso contra el Granollers, en que el resultado (33-41) no refleja para nada lo que pasa en el partido. A falta de muy poco tiempo iban empate, uno abajo, y haciendo un muy buen partido para mí». El marcador mostraba un 29-30 a diez minutos del final pero los oscenses perdieron y sólo tienen dos puntos en el casillero, los obtenidos ante el Villa de Aranda. Sus otras derrotas han sido contra Torrelavega y Atlético Valladolid.

Un equipo con mucho gol

En definitiva el rival de mañana es «un equipo con mucho gol y con mucha variedad en el ataque, que nos va a complicar mucho a nosotros, que siempre nos basamos en el tema defensivo. Va a ser un rival que nos va a exigir mucho, por calidad individual, pero también por cómo juegan a nivel colectivo». Es el tercer equipo que más goles encaja, 33,25, marcando 28,25.

Frente a todo esto, «obviamente nosotros en casa tenemos que ganar, sí o sí, y seguir manteniendo las buenas sensaciones, y llegar a ese primer partido de Europa también con los deberes casi al 100% hechos en la Liga».