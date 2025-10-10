Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Balonmano

El Bidasoa recela de un Huesca que la semana pasada apretó al líder Granollers

Los irundarras reciben al equipo oscense (19.00) antes de empezar una nueva aventura europea

Iñigo Aristizabal

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

La quinta jornada de la Liga Asobal empieza hoy con el partido entre el Irudek Bidasoa Irun y el Bada Huesca, a las 19. ... 00 en Artaleku. A los irundarras les viene bien jugar el viernes, porque el lunes tendrán que desplazarse a Rumanía, donde el martes empezarán una nueva aventura europea, contra el Potaissa Turda.

