El Bidasoa recela de un Huesca que la semana pasada apretó al líder Granollers
Los irundarras reciben al equipo oscense (19.00) antes de empezar una nueva aventura europea
Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00
La quinta jornada de la Liga Asobal empieza hoy con el partido entre el Irudek Bidasoa Irun y el Bada Huesca, a las 19. ... 00 en Artaleku. A los irundarras les viene bien jugar el viernes, porque el lunes tendrán que desplazarse a Rumanía, donde el martes empezarán una nueva aventura europea, contra el Potaissa Turda.
Alex Mozas advierte que «recibimos a un equipo que siempre es una garantía de buen juego. Tiene un entrenador con muchísima experiencia, con muchos años ya en la Liga, y que hace siempre jugar muy bien a sus equipos».
La temporada pasada «tuvimos dos partidos igualados contra el Huesca. Vinieron aquí en la primera vuelta en unas circunstancias difíciles y compitieron muy bien, y allí ganamos por uno con un siete metros al final». Y eso, con casi el doble de puntos al final de la liga, 39 y 20.
Centrándonos en el presente, el Huesca «viene de un partido muy engañoso contra el Granollers, en que el resultado (33-41) no refleja para nada lo que pasa en el partido. A falta de muy poco tiempo iban empate, uno abajo, y haciendo un muy buen partido para mí». El marcador mostraba un 29-30 a diez minutos del final pero los oscenses perdieron y sólo tienen dos puntos en el casillero, los obtenidos ante el Villa de Aranda. Sus otras derrotas han sido contra Torrelavega y Atlético Valladolid.
Un equipo con mucho gol
En definitiva el rival de mañana es «un equipo con mucho gol y con mucha variedad en el ataque, que nos va a complicar mucho a nosotros, que siempre nos basamos en el tema defensivo. Va a ser un rival que nos va a exigir mucho, por calidad individual, pero también por cómo juegan a nivel colectivo». Es el tercer equipo que más goles encaja, 33,25, marcando 28,25.
Frente a todo esto, «obviamente nosotros en casa tenemos que ganar, sí o sí, y seguir manteniendo las buenas sensaciones, y llegar a ese primer partido de Europa también con los deberes casi al 100% hechos en la Liga».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión