El Bidasoa quiere parar a otro candidato a la zona noble

Hace quince días, en la previa del partido entre el Irudek Bidasoa Irun y el Logroño en Artaleku, comentamos que no había sitio para todos ... en el podio de la Liga Asobal. Y hoy repetimos la idea porque el Atlético Valladolid, séptimo las dos últimas temporadas, también se quiere sumar a la fiesta en la zona noble.

Los pucelanos llegan a Irun con cuatro victorias en los últimos cinco partidos y los mismos trece puntos que su anfitrión. Si el Torrelavega pierde a las 18.00 en León contra el Ademar, quien gane el partido de Artaleku (20.30 horas) dormirá tercero y dará un paso importante para su clasificación para la Copa de España, reservada a los cuatro primeros al final de la primera vuelta, o tres primeros y anfitrión.

Álex Mozas considera que el partido de hoy «es el más importante de lo que va de temporada, por muchas cosas, pero sobre todo porque el rival está en un gran momento. Estamos empatados a puntos, es un equipo que va a estar hasta el final ahí y por eso es tan importante el partido en casa, poder ganarlo y sacarle esa diferencia de dos puntos».

No se le da bien Artaleku

El conjunto pucelano ha perdido en sus seis últimas visitas a Artaleku, donde sólo ha ganado una vez de ocho posibles, pero Mozas advierte que «es un equipo que juega muy bien y va a ser un partido muy complicado».

Le da «muchísimo mérito» al Atlético Valladolid «sobre todo este año, porque ha perdido varios jugadores muy importantes, como los hermanos Martínez, ahora Pisonero lesionado, que para mí es uno de los mejores centrales de la liga, y no los están echando en falta, porque hay otros jugadores que están dando pasos adelante muy importantes. Pablo Herrero, Gustavo Oliveira, los zurdos... y también a nivel defensivo, pero sobre todo Bar en portería, que creo que está haciendo una temporada espectacular. Es un equipo que tiene de todo: lanzadores, fintadores, buenos pivotes y, sobre todo, que está muy bien entrenado».

Allí está, en calidad de cedido por el Club Deportivo Bidasoa, el extremo derecho de Urruña Tao Gey-Emparan, tercer máximo goleador de su equipo, con 30 goles.