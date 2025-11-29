Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El capitán Gorka Nieto, durante un entrenamiento. LUSA
Balonmano

El Bidasoa quiere parar a otro candidato a la zona noble

Los irundarras reciben hoy en Artaleku (20.30) a un equipo con el que están empatados en la cuarta posición

Iñigo Aristizabal

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hace quince días, en la previa del partido entre el Irudek Bidasoa Irun y el Logroño en Artaleku, comentamos que no había sitio para todos ... en el podio de la Liga Asobal. Y hoy repetimos la idea porque el Atlético Valladolid, séptimo las dos últimas temporadas, también se quiere sumar a la fiesta en la zona noble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  4. 4 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  5. 5

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  6. 6 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  7. 7

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  8. 8

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  9. 9 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  10. 10

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Bidasoa quiere parar a otro candidato a la zona noble

El Bidasoa quiere parar a otro candidato a la zona noble