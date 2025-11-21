El Bidasoa lidera el balonmano vasco

En la actual plantilla del Irudek Bidasoa Irun figuran Iñaki Cavero e Iñaki Peciña (Irun), Eneko Furundarena (Usurbil), Julen Mujika (Errenteria) y Gorka Nieto ( ... Etxebarri). A caballo entre el filial y el primer equipo están Endika Wamba, Javier Gastaminza y Unai Barreto (Irun) y Alexandre Raix (Baiona). Y cedidos han salido Asier y Jon Ander Iribar (Zumaia) y Tao Gey-Emparan (Urruña). El club apuesta por el producto local y ha dado forma a su estrategia de expansión en Euskadi, norte de Nafarroa e Iparralde con el proyecto 'Lurraldea gara'.

Gurutz Aginagalde, presidente del club amarillo, recuerda que «pronto se van a cumplir siete años desde que entramos en la directiva y una de nuestras primeras decisiones fue la de contar con el talento local». Desde entonces, el Club Deportivo Bidasoa se puso a trabajar con varios clubes,«respetando su trabajo pero con intención de dar un plus a ciertos jugadores, para que pudieran crecer con nosotros».

Empezaron entonces los entrenamientos de tecnificación en Irun y ahora «queremos dar un paso más y llevar esas tecnificaciones a todo ese territorio donde el Bidasoa es referencia. De la mano de la Federación Vasca vamos a empezar a hacer sesiones para trabajar el talento de chicos y chicas mayores de dieciséis años que tienen más opciones de dar un salto».

Crecimiento progresivo

El crecimiento en este aspecto está siendo progresivo. «Empezamos con las poblaciones cercanas, con la ayuda de Ayuntamiento y Diputación; seguimos con 'Bidasoa ixuria', ampliando un poco el ámbito y contando también con el apoyo de la Euroregión. Y ahora llegamos a prácticamente todo Euskal Herria», respetando la zona de influencia de Anaitasuna.

Aginagalde aclara que «las tecnificaciones serán algo más que meros entrenamientos. Además de aportar al staff técnico del primer equipo, contamos con tres empresas que también participarán en las sesiones: FYLAB de fisioterapia, NaturePlus de suplementos vitamínicos y nutrición y Podoactiva de podología». Por lo tanto, «desde el Club deportivo Bidasoa ponemos todos nuestros recursos a disposición de estos jóvenes». La primera sesión será el día 26 de este mes en Bilbao, en las instalaciones de la Universidad de Deusto, y el club de Artaleku está cerrando las próximas fechas

Además de los recursos, el Bidasoa destaca la voluntad de continuidad de esta serie de tecnificaciones. «No queremos que sea sólo una sesión un día en un lugar sino que buscamos una continuidad y seguimiento de los jugadores». De esta manera ha sido como han llegado al primer equipo algunos de los jugadores citados al inicio de este artículo.

Camiseta especial

En las tecnificaciones, los jugadores no vestirán de amarillo, sino del verde que ha elegido el Club Deportivo Bidasoa para reforzar este proyecto, con toques blancos y rojos. Es evidente el guiño a la ikurriña.

Y esa camiseta no sólo la emplearán los jóvenes en las sesiones de captación, sino que va a ser la tercera del Irudek Bidasoa Irun esta temporada, tras la clásica amarilla y la azul que siempre es la suplente.

Aginagalde recordó que «el 3 de diciembre se celebra el día del euskera y por eso el primer equipo vestirá esta camiseta especial tanto el 29 de noviembre en casa contra el Atlético Valladolid como el 2 de diciembre en la visita al Flensburg-Handewitt en la European League».

La prenda se presentó ayer públicamente pero ya de antes «está gustando mucho y a nosotros nos llena de orgullo». A partir de hoy se activa una preventa hasta el 27 de noviembre a través de la plataforma Berrly para los socios y de la web www.cdbidasoa.eus para los no socios. Cuesta 35 euros para socios y 45 para no socios y 45 y 55 las de portero. Se entregarán antes de Navidades.