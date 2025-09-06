El Bidasoa tiene un colchón de nueve goles para entrar en Europa

Decía John Benjamin Toshack que «la liga no empieza hasta que termina la Bandera de La Concha» y eso, trasladado al balonmano, ha saltado ... por los aires porque antes de que se dispute la primera jornada de la regata más importante del año, el Irudek Bidasoa Irun habrá terminado una trascendental eliminatoria europea.

Con el ABC Braga portugués como rival, el equipo irundarra pelea por entrar en la fase de grupos de la European League y amasó nueve goles de ventaja con el 35-26 del primer partido. El segundo se juega hoy en la cancha lusa, a las 17.00, 18.00 para nosotros, y los bidasotarras lo van a afrontar sin pensar en la renta que tienen. Asegura Alex Mozas que «lo encaramos como si fuera un partido 0-0, sin pensar que tenemos que defender una renta porque entendemos que eso sería un error y podría conducirnos a pasarlo peor de lo que en teoría lo debemos pasar».

El peligro del ABC Braga, cuarto de la pasada liga portuguesa, aumenta cuando juega en casa, en una cancha pequeña, con el público muy cerca de los jugadores. También los banquillos están pegados, prácticamente incrustados, a la grada.

Este rival es al que más veces se ha enfrentado el Club Deportivo Bidasoa en competiciones europeas. De los 150 partidos disputados, nueve han sido contra el Braga, todos ganados salvo dos empates en la cancha portuguesa en sendas eliminatorias de la Copa EHF, de la que es heredera la actual European League.

Para ninguno de los dos equipos resultó fácil empezar a competir en agosto y una semana más de trabajo se nota. Según Mozas, «hemos tenido entrenamientos muy intensos, con mucha competición, y creo que nos ha hecho evolucionar un poquito más en el juego». Al final del primer partido señaló que «estamos lejos del nivel que podemos dar pero ya nos vamos acercando poco a poco».

En estas últimas sesiones de trabajo, «nos hemos centrado mucho en nuestro modelo de juego y estoy muy contento con la semana que hemos hecho». Sospecha que el Braga jugará otras armas, como defensa agresiva o ataque siete contra seis y «estamos preparados para cualquier escenario que se produzca».

Si consigue el pase, el Irudek Bidasoa Irun entrará en el grupo A, donde esperan el Flensburg-Handewitt, ganador de las dos últimas ediciones, y el Potaissa Turda rumano, y casi seguro también estará el Saint-Raphael Var francés, que en la ida ganó 32-45 al Mors-Thy danés.