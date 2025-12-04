El Bidasoa coincidirá en la segunda fase con otros tres campeones de Champions

«Hemos estado cerca y algún día llegará una victoria contra un equipo de los grandes». Así se expresaba Julen Mujika al término del partido ... que el Irudek Bidasoa Irun perdió, 38-35, en la cancha del Flensburg-Handewitt, que de esta manera elevó a 22 su cuenta de partidos consecutivos sin perder en la European League, con 20 victorias y dos empates y dos títulos.

El lateral errenteriarra se mostraba «orgulloso del equipo», señalando que «esta temporada hemos competido de tú a tú contra contra grandes rivales». Se refería a las dos derrotas ante el Flensburg (32-33 en Irun y la del martes) y a la sufrida contra el Barça (33-31).

Y ese 'algún día' al que apelaba Mujika quizás sea en febrero o marzo del año que viene, cuando se reanudará la European League con la disputa de la Main Round, a la que han llegado los dieciséis mejores equipos. Entre ellos, cuatro de la liga alemana, sumando además 46 de los 48 puntos disputados. Y también el Granollers, no así el Ademar León.

Cinco ganadores de Champions

Entre esos dieciséis conjuntos hay cinco que saben lo que es ganar la Champions League. Uno es el Vardar normacedonio y los otros cuatro han quedado encuadrados en el mismo grupo.

El Irudek Bidasoa Irun fue campeón en 1995, segunda edición posterior a la Copa de Europa, el Flensburg-Handewitt se impuso en 2014 y el Montpellier es el único equipo francés que ha logrado el máximo cetro continental, en 2003 y 2018.

Pero quien se lleva la palma es el Kiel, a quien Elgorriaga Bidasoa se enfrentó dos temporadas a mediados de los 90, y que cuenta con los trofeos de 2007, 2010, 2012 y 2020, así como los subcampeonatos de 2000, 2008, 2009 y 2014 y cuartos puestos en 1996, 1997, 2013, 2015 y 2016. Es el cuarto club con más títulos, tras Barça (12), Gummersbach (5) y Magdeburg (5) y el segundo que más finales ha disputado, sólo superado por las diecisiete del Barça.

Kiel y Flensburg pasarán a la Main Round con cuatro puntos, con cero Bidasoa y Montpellier. El primer clasificado de la próxima liguilla accederá a cuartos de final y segundo y tercero jugarán una eliminatoria previa.