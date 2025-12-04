Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Julen Mujika se eleva en el partido ante el Flensburg. Anderson-Jensen
Balonmano

El Bidasoa coincidirá en la segunda fase con otros tres campeones de Champions

Entre los irundarras, el Kiel, el Flensburg y el Montpellier suman ocho títulos continentales en la máxima competición

Iñigo Aristizabal

Irun

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

«Hemos estado cerca y algún día llegará una victoria contra un equipo de los grandes». Así se expresaba Julen Mujika al término del partido ... que el Irudek Bidasoa Irun perdió, 38-35, en la cancha del Flensburg-Handewitt, que de esta manera elevó a 22 su cuenta de partidos consecutivos sin perder en la European League, con 20 victorias y dos empates y dos títulos.

