Artaleku acogerá dos partidos clave para el Irudek Bidasoa Irun en cuatro días

El Irudek Bidasoa Irun volvió ayer de Francia y piensa ya en los dos partidos determinantes que tendrá en Artaleku en cuatro días, contra ... el Logroño el sábado (17.30) y ante el Saint-Raphael el martes (20.45). En ambos casos, los irundarras están por detrás de sus invitados, a un punto del riojano y a dos del francés.

La primera fase de la European League ha llegado a su ecuador y el grupo A tiene como líder con seis puntos al Flensburg-Handewitt, colista sin estrenar al Potaissa Turda y el 35-32 del martes en la costa azul francesa da ventaja al Saint-Raphael (cuatro puntos) sobre el Irudek Bidasoa Irun (dos). Uno de estos dos equipos acompañará al líder de la Bundesliga a la Main Round y la clave para los irundarras será ganar por más de tres goles de diferencia en Artaleku.

Ese es el segundo factor de desempate entre dos equipos que acaban igualados a puntos, siendo el primero los puntos en sus enfrentamientos directos, que serían dos para cada uno en caso de victoria amarilla en Artaleku. No ganar por más de tres oscurecería el futuro bidasotarra y perder significaría la eliminación. Hay un término medio, que es la victoria por tres o menos o el empate, que dejarían al Saint-Raphael con ventaja, aunque no definitiva.

Alex Mozas señala que «nuestro primer objetivo era ganar en Francia y, si no se podía ganar, teníamos un objetivo secundario, que era llegar vivos a Artaleku. Esta diferencia de tres goles nos hace llegar vivos, con opciones».

Lamenta que «no podemos encajar veinte goles al descanso» y aplaude «que ajustamos la defensa en el segundo tiempo y pasamos de seis abajo a dos, peleando por el partido».

Apunta Mozas que «el Saint-Raphael es un equipo muy físico y fue un día muy difícil para nosotros. Pero el martes en casa, con nuestra gente, sin un viaje de por medio, con otro contexto, creo que podemos competir y darle la vuelta».

Barça-Wisla Plock

En la Champions League, el Barça recibe hoy (20.45), al Wisla Plock polaco, segundo contra tercero separados por dos puntos y con victoria culé (24-34) en la jornada anterior.