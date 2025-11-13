Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Bidasoa Irun agradece el apoyo de Artaleku en el partido ante el Flensburg del mes pasado. Fernando de la Hera
Balonmano

Artaleku acogerá dos partidos clave para el Irudek Bidasoa Irun en cuatro días

Recibe al Logroño el sábado y al Saint-Raphael el martes

Iñigo Aristizabal

Irun

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Irudek Bidasoa Irun volvió ayer de Francia y piensa ya en los dos partidos determinantes que tendrá en Artaleku en cuatro días, contra ... el Logroño el sábado (17.30) y ante el Saint-Raphael el martes (20.45). En ambos casos, los irundarras están por detrás de sus invitados, a un punto del riojano y a dos del francés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  2. 2 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  3. 3 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  4. 4 «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  6. 6 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  9. 9 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  10. 10

    El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Artaleku acogerá dos partidos clave para el Irudek Bidasoa Irun en cuatro días

Artaleku acogerá dos partidos clave para el Irudek Bidasoa Irun en cuatro días