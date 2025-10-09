Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alex Mozas ha analizado el partido de este viernes en rueda de prensa. I.A.
Balonmano Bidasoa

Alex Mozas: «El Huesca es garantía de buen juego»

El Irudek Bidasoa Irun recibe este viernes al equipo oscense (19.00 horas)

Iñigo Aristizabal

Irun

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:20

Comenta

En la víspera de medirse al Huesca en Artaleku (viernes, 19.00 horas), Alex Mozas ha señalado que «recibimos a un equipo que siempre es ... una garantía de buen juego. Tienen un entrenador con muchísima experiencia, con muchos años ya en la Liga, y que hace siempre jugar a sus equipos muy bien».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  4. 4 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  9. 9 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alex Mozas: «El Huesca es garantía de buen juego»

Alex Mozas: «El Huesca es garantía de buen juego»