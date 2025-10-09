Alex Mozas: «El Huesca es garantía de buen juego»
El Irudek Bidasoa Irun recibe este viernes al equipo oscense (19.00 horas)
Iñigo Aristizabal
Irun
Jueves, 9 de octubre 2025, 10:20
En la víspera de medirse al Huesca en Artaleku (viernes, 19.00 horas), Alex Mozas ha señalado que «recibimos a un equipo que siempre es ... una garantía de buen juego. Tienen un entrenador con muchísima experiencia, con muchos años ya en la Liga, y que hace siempre jugar a sus equipos muy bien».
De hecho, el Huesca «viene de un partido muy engañoso contra el Granollers, en que el resultado (33-41) no refleja para nada lo que pasa en el partido. A falta de muy poco tiempo iban empate, uno abajo, y haciendo un muy buen partido para mí».
En definitiva el rival de mañana es «un equipo con mucho gol y con mucha variedad en el ataque, que nos va a complicar mucho a nosotros, que siempre nos basamos en el tema defensivo. Va a ser un rival que nos va a exigir mucho, por calidad individual, pero también por cómo juegan a nivel colectivo».
Frente a todo esto, «obviamente nosotros en casa tenemos que ganar, sí o sí, y seguir manteniendo las buenas sensaciones, y llegar a ese primer partido de Europa también con los deberes casi al 100% hechos en la Liga». Y es que el próximo martes los irundarras iniciarán la liguilla de la European League visitando al Potaissa Turda rumano.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión