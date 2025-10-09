Alex Mozas: «El Huesca es garantía de buen juego»

En la víspera de medirse al Huesca en Artaleku (viernes, 19.00 horas), Alex Mozas ha señalado que «recibimos a un equipo que siempre es ... una garantía de buen juego. Tienen un entrenador con muchísima experiencia, con muchos años ya en la Liga, y que hace siempre jugar a sus equipos muy bien».

De hecho, el Huesca «viene de un partido muy engañoso contra el Granollers, en que el resultado (33-41) no refleja para nada lo que pasa en el partido. A falta de muy poco tiempo iban empate, uno abajo, y haciendo un muy buen partido para mí».

En definitiva el rival de mañana es «un equipo con mucho gol y con mucha variedad en el ataque, que nos va a complicar mucho a nosotros, que siempre nos basamos en el tema defensivo. Va a ser un rival que nos va a exigir mucho, por calidad individual, pero también por cómo juegan a nivel colectivo».

Frente a todo esto, «obviamente nosotros en casa tenemos que ganar, sí o sí, y seguir manteniendo las buenas sensaciones, y llegar a ese primer partido de Europa también con los deberes casi al 100% hechos en la Liga». Y es que el próximo martes los irundarras iniciarán la liguilla de la European League visitando al Potaissa Turda rumano.