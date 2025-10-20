Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alex Mozas, en la rueda de prensa previa al partido europeo. I.A.
Balonmano

Alex Mozas: «Es muy difícil, pero no imposible»

El Bidasoa recibe mañana al líder de la Bundesliga y vigente campeón de la European League

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:49

Comenta

En la segunda jornada de la European League, el Irudek Bidasoa Irun recibe este martes (20.45, ETB4 y DAZN) al Flensburg-Handewitt, campeón de ... este torneo en las dos últimas ediciones y actual líder de la Bundesliga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  7. 7

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  8. 8 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alex Mozas: «Es muy difícil, pero no imposible»

Alex Mozas: «Es muy difícil, pero no imposible»