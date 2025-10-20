Alex Mozas: «Es muy difícil, pero no imposible»

En la segunda jornada de la European League, el Irudek Bidasoa Irun recibe este martes (20.45, ETB4 y DAZN) al Flensburg-Handewitt, campeón de ... este torneo en las dos últimas ediciones y actual líder de la Bundesliga.

Preguntado sobre si es un rival imposible, Alex Mozas ha señalado en la rueda de prensa que «prefiero pensar que es muy difícil en vez de imposible, porque si fuera imposible no saldríamos al campo como hicimos en Barcelona o como vamos a hacer mañana con la intención de ganar el partido».

El madrileño destaca que tanto Barça como Flensburg-Handewitt «son rivales de un nivel muy alto. Para ganar esos partidos tienes que estar prácticamente perfecto». Pese a la dificultad, «creo que tenemos nuestras opciones, siempre pienso que este equipo, estos jugadores son capaces de cualquier cosa y mañana tenemos otra página buena y bonita que escribir en la historia del Bidasoa».

Avanza que «nos van a plantear un partido de mucho duelo individual, de uno contra uno. Sus primeras líneas son muy buenos, tres de los cuatro que juegan habitualmente son internacionales, con Dinamarca y Alemania». Teniendo en cuenta que «en lo que más destacan es en el juego individual, ahí es donde en esos duelos tenemos que intentar estar bien». Además, entiende que «todo pasa porque no se vayan a un número altísimo de goles, como están consiguiendo en Bundesliga, siempre cerca de los cuarenta goles. Si somos capaces de bajar esa cifra a cerca de los 30, creo que podemos tener partido hasta el final».

Mozas considera que «este equipo, si jugara en la Champions League, seguro estaría peleando por la Final Four. Va líder de la Bundesliga y es un gran equipo. Tenemos que intentar minimizarlas al máximo sus fortalezas y nosotros ser regulares».