El Zonzamas de Melinda Louis espera al Bera Bera

El Super Amara Bera Bera viajó ayer hasta Lanzarote para medirse hoy al Zonzamas Car Plus (21.00 horas) antes del parón por compromisos internacionales. ... En el archipiélago espera una vieja conocida del vestuario donostiarra, Melinda Marie Louis, la extremo francesa que hasta junio defendía la camiseta del Bera Bera y que se ha convertido en pilar fundamental de un equipo recién ascendido como el Zonzamas. Ha iniciado en gran forma el curso, siendo la máxima goleadora de toda la competición con siete goles por partido. Hay que tener también en cuenta que es siempre la responsable de ejecutar los penaltis, pero también hay que ser capaz de convertirlos.

Pese a ganar solo un partido de los cinco que ha disputado, el último en casa, ante Granollers (33-27), el Zonzamas busca consolidarse en la liga y para ello ha invertido para fichar a numerosas jugadoras contrastadas y con experiencia en esta competición, entre ellas, a Melinda Louis.

Para la cita, el técnico ermuarra tiene a todas las jugadoras disponibles. Recupera a Laura Hernández, ya que la ilicitana fue baja por motivos familiares en el último choque ante el Morvedre en el Gasca.

El Super Amara no quiere soltar el liderato, aunque la clasificación puede ser algo engañosa, ya que hoy mismo se cerrará la quinta jornada de la Liga Guerreras y, al mismo tiempo, se abre la sexta, entre otros, con la visita del equipo donostiarra a Lanzarote. El choque precede a un parón de 17 días hasta que el Josean Gasca acoja la séptima jornada el 25 de octubre.

Destitución

La directiva del Club Balonmano Zonzamas hizo oficial ayer la destitución de su entrenador Juanmi Pérez. Una decisión que busca reactivar al primer equipo tras un mal inicio de temporada con cuatro derrotas y una sola victoria, con tropiezos ante rivales directos por la permanencia como el Morvedre (27-24) o el Sporting La Rioja (26-19). Sorprendido por la noticia antes de subirse al bus para ir al aeropuerto, Imanol Álvarez confesó que «va a ser un partido más complicado de lo que aparentemente parece», confesó el ermuarra.