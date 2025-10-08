Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Melinda Louis, exjugadora del Bera Bera, lanza a portería. Zonzamas
Balonmano

El Zonzamas de Melinda Louis espera al Bera Bera

La exjugadora del equipo donostiarra, la máxima anotadora de la Liga, es la gran amenza del conjunto canario

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:51

Comenta

El Super Amara Bera Bera viajó ayer hasta Lanzarote para medirse hoy al Zonzamas Car Plus (21.00 horas) antes del parón por compromisos internacionales. ... En el archipiélago espera una vieja conocida del vestuario donostiarra, Melinda Marie Louis, la extremo francesa que hasta junio defendía la camiseta del Bera Bera y que se ha convertido en pilar fundamental de un equipo recién ascendido como el Zonzamas. Ha iniciado en gran forma el curso, siendo la máxima goleadora de toda la competición con siete goles por partido. Hay que tener también en cuenta que es siempre la responsable de ejecutar los penaltis, pero también hay que ser capaz de convertirlos.

Te puede interesar

