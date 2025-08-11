El Super Amara Bera Bera se ha convertido en un equipo referente. Si las mejores jugadoras llegan emocionadas a Donostia tras recibir la llamada para ... defender la elástica azul, la ilusión de las niñas de la cantera al acercarse al primer equipo es aún mayor. Es el caso de la todavía juvenil Oihana Murgiondo (Donostia, 2008), que tras disputar varios partidos con el equipo de Plata la temporada pasada, es una más en la pretemporada del equipo de Imanol Álvarez este verano.

– ¿Cómo está siendo la experiencia de entrenar con el primer equipo?

– Increíble. Estoy entrenando con el mejor equipo de España, aprendiendo muchísimo y viendo cómo es desde dentro estar con las mejores jugadoras. La verdad que es una pasada para mí, porque siempre he sido fan de ellas y he ido a todos sus partidos. Llevo en el club desde pequeña, en todas las categorías y estar ahora entrenando con ellas es increíble.

– ¿Están siendo intensos los entrenamientos?

– Tienen un ritmo increíble, de élite. Me noto un poco cansada, pero nada exagerado. La verdad que me encuentro muy bien. Veo una oportunidad muy grande para mejorar y para descubrir qué es entrenar al mejor nivel. La temporada pasada ganaron la Copa, la Supercopa y la Liga, estoy con el mejor equipo, en el mejor lugar para aprender y disfrutar del balonmano.

– ¿Cómo ha sido ponerse a las órdenes de Imanol Alvarez?

– Desde el primer día con él, muy a gusto. Es muy majo y está siempre intentando ayudar, siempre respondiéndome genial y con una sonrisa. Al segundo entrenador también le conocía de antes, a Jon, y súper bien.

– Durante estos días ha sido una más en la dinámica.

– Sí, voy a todo con ellas, tanto a los entrenamientos en el Gasca como a la parte física por las mañanas en Ammma. Hemos estado entrenando de lunes a sábado y el domingo descanso.

– ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?

– Su cercanía conmigo. Yo siempre las he visto muy serias jugando, al final es su trabajo y se lo toman muy enserio. Pero al conocerlas, ves que no son como se les ve en el campo, son muy majas, abiertas y tienen ganas también de conocerme y saber quién soy y jugar conmigo. Estoy súper contenta.

– Con 17 años, ha cambiado los planes de verano con sus amigas por una especie de máster en balonmano.

– Sí, la verdad que está siendo un verano muy diferente. Acabo de terminar primero de bachiller. Todos los años he empezado las pretemporadas más tarde y este año el 23 de julio estaba entrenando. Pero bueno, me organizo bien y también tengo tiempo para estar con mis amigas.

Referentes «Es increíble estar entrenando con Maitane Etxeberria y Anne Erauskin, las dos mejores extremos de la liga»

– ¿Suele jugar más de extremo o en el lateral?

– En las dos. En el Bera Bera con las juveniles suelo jugar más de lateral. Pero fui convocada con la selección juvenil en el Campeonato Mediterráneo en Montenegro, y allí jugué de extremo. Me da igual, la verdad, lo que me digan los entrenadores, yo siempre he sido lateral, pero siendo zurda, de extremo estoy contenta también. Ahora estoy entrenando con las dos mejores extremos de la liga.

– Le iba a preguntar por sus referentes, veo que lo tiene claro.

– Sí, Maitane Etxeberria y Anne Erauskin son dos referentes para mí. Siempre me fijo en su forma de jugar. Las dos son buenísimas. A mí me gusta mucho ver balonmano, pero si te digo la verdad, mis referentes siempre han estado en el Bera Bera. A Maitane le sigo desde que soy pequeña, y es zurda igual que yo, pues para mí es ella. De Maitane me encanta su velocidad y el salto. Es capaz de tirar desde donde quiera, es increíble la rapidez que tiene y su defensa también. Y Anne es increíble su efectividad de cara a portería, y tiene un montón de diferentes tipos de tiro. En los entrenamientos estoy especialmente fijándome en ellas.

– ¿Cuáles son sus objetivos deportivos a futuro?

– Sueño desde muy pequeña con llegar al primer equipo. Este año seguiré con el juvenil, y si me llaman del Plata. Donde haga falta, voy a hacer lo que me diga el club. Empecé en el balonmano a los diez años. Ahora con esta oportunidad, al ver que puede ser real, quiero seguir mejorando y trabajando duro.