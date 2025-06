«Nos fuimos a cenar, de fiesta y lo celebramos muy bien»

El Super Amara Bera Bera pone fin a un curso sobresaliente. El título de la Liga Guerreras Iberdrola, el décimo de la historia del club, ... ha sido el la guinda para culminar de dulce la mejor temporada en la élite, con la Supercopa Ibérica, la Copa y los cuartos de final de la European League. Siempre hay hueco para el postre. «Ha sido la mejor temporada en la historia del Bera Bera, cincuenta partidos redondos», confiesa Imanol Álvarez.

Alba Menéndez y Esther Arrojeria levantaron ayer en Elche el trofeo. En ese momento el confeti saltó por los aires y fue el pistoletazo de salida a las celebraciones. Las jugadoras se abrazaron en la pista, se colgaron las medallas y corrieron a la esquina en la que se encontraba la afición donostiarra. En la grada esperaban familiares y amigos que pudieron vivir 'in situ' la fiesta.

El equipo ha volado hoy hasta Foronda, donde les esperaba el autobús que les ha trasladado de Vitoria a Bidebieta. A su llegada al barrio, la felicidad de las campeonas de Liga se difuminaba por el cansancio. «Estamos agotadas pero muy contentas», admitía Lyndie Tchaptchet mientras posaban para la foto grupal. La pivote navarra protagonizó uno de los momentos curiosos de la celebración ayer. Al terminó pidió un móvil para ver el final del partido que su hermana Lysa estaba jugando con el Odense danés en la Final Four de Budapest.

«Estamos muertas la verdad, pero muy contentas. Lo celebramos bien. Primero fuimos a cenar y después de fiesta. Nos tomamos algo, bailamos y lo pasamos muy bien», confiesa Micaela Rodrigues. Para la internacional brasileña, que llegó al equipo este enero, este ha sido su primer título liguero. «Aún no he asimilado todo lo que ha pasado, creo que lo haré cuando llegue a casa. No ha sido fácil para mí adaptarme al llegar a mitad de temporada, la intensidad del equipo es increíble y cada vez me siento más cómoda. Lo que hemos conseguido es increíble», celebra.

Le esperan unas semanas de vacaciones en Brasil y volverá «aún con más ganas. Me apetece mucho empezar con el equipo desde principio de temporada. Creo que eso va a ser genial aunque no estemos todas. Echaremos de menos a las que se van, ha sido muy bonito compartir vestuario con Alba y Esther. Estamos muy contentas con el final y deseando que llegue la siguiente», explica antes de irse de viaje a Brasil.

La plantilla comienza sus vacaciones tras haber aprobado el curso con matrícula de honor. Como en cada final de curso llega el momento de despedidas y viajes. Kostic, que termina su andadura en el equipo, se abrazó a Txema Leal, el delegado. «Gracias por todo», le dijo la serbia.

Para las capitanas que se retiran no fue un título más. «No podía terminar de mejor manera esta temporada ni mi carrera. Es un título especial, no solo por los tres títulos, por el triplete, sino por la andadura de Europa. Aunque no haya sido un título, para nosotras ha sido como uno más», confesó Alba Menéndez.